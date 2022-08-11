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Разрушающееся здание в Тбилиси: жителей дома эвакуировали
Разрушающееся здание в Тбилиси: жителей дома эвакуировали
Большинство временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T23:01+0400
2022-08-11T23:01+0400
2022-08-11T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Власти города эвакуировали жителей дома Тбилиси после нескольких предупреждений об аварийности здания.Как заявили в районной администрации, жители дома в восьмом квартале третьего массива Варкетили получили несколько предупреждений о необходимости найти временное жилье, которое профинансирует районная администрация, на условия согласились пять семей из 35.Остальных временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды.Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео >>Согласно условиям, мэрия оплачивает определенную сумму в месяц арендодателю. Между тем в последнее время цены на жилье выросли, и в среднем аренда обходится от 600 лари и выше, а число предлагаемого в аренду жилья сократилось из-за высокого спроса.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Разрушающееся здание в Тбилиси: жителей дома эвакуировали
23:01 11.08.2022 (обновлено: 23:03 11.08.2022)
Большинство временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Власти города эвакуировали жителей дома Тбилиси после нескольких предупреждений об аварийности здания.
Как заявили в районной администрации, жители дома в восьмом квартале третьего массива Варкетили получили несколько предупреждений о необходимости найти временное жилье, которое профинансирует районная администрация, на условия согласились пять семей из 35.
Остальных временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды.
Согласно условиям, мэрия оплачивает определенную сумму в месяц арендодателю. Между тем в последнее время цены на жилье выросли, и в среднем аренда обходится от 600 лари и выше, а число предлагаемого в аренду жилья сократилось из-за высокого спроса.