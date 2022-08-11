https://sputnik-georgia.ru/20220811/razrushayuscheesya-zdanie-v-tbilisi-zhiteley-doma-evakuirovali-269373034.html

Разрушающееся здание в Тбилиси: жителей дома эвакуировали

Разрушающееся здание в Тбилиси: жителей дома эвакуировали

Большинство временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды 11.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Власти города эвакуировали жителей дома Тбилиси после нескольких предупреждений об аварийности здания.Как заявили в районной администрации, жители дома в восьмом квартале третьего массива Варкетили получили несколько предупреждений о необходимости найти временное жилье, которое профинансирует районная администрация, на условия согласились пять семей из 35.Остальных временно поселят в гостиницах, пока те не найдут жилье для съема и не включатся в программу оплаты аренды.Аварийные дома-убийцы в Грузии: где страшно жить в Тбилиси - видео >>Согласно условиям, мэрия оплачивает определенную сумму в месяц арендодателю. Между тем в последнее время цены на жилье выросли, и в среднем аренда обходится от 600 лари и выше, а число предлагаемого в аренду жилья сократилось из-за высокого спроса.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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