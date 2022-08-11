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Убийство из мести на востоке Грузии – преступник получил срок

Убийство из мести на востоке Грузии – преступник получил срок

Подозреваемого в убийстве, совершенном 10 июня 2021 года, удалось задержать только 21 апреля 2022 года 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T15:16+0400

2022-08-11T15:16+0400

2022-08-11T15:28+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Обвиняемого в умышленном убийстве, совершенном год назад в селе Мухрани (регион Мцхета-Мтианети), Мцхетский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.Доказательствами, предъявленными стороной обвинения на судебном процессе, подтвердилось, что 10 июня 2021 года в селе Мухрани обвиняемый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения тупым предметом, после чего скрылся с места преступления.Убийство на дне рождения - обвиняемые будут ждать суда в тюрьме >>В результате полученных травм потерпевший скончался, говорится в сообщении.Лицу, совершившему преступление, заочно было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, и был объявлен розыск.Полиции удалось задержать подозреваемого лишь 21 апреля 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мцхетский районный суд, генеральная прокуратура грузии, убийство