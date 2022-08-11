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Жара на подходе: жителей Грузии предупредили об опасности теплового удара
Жара на подходе: жителей Грузии предупредили об опасности теплового удара
О перегреве свидетельствуют такие симптомы, как сильная общая слабость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота 11.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-11T11:58+0400
2022-08-11T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное повышение температуры воздуха, в связи с чем инфекционист Майя Буцашвили рассказала о признаках теплового удара.Особенно внимательными должны быть родители, так как детям сложнее справиться с жарой и адаптироваться к высокой температуре.О перегреве свидетельствуют такие симптомы, как сильная общая слабость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота. Особенно опасным симптомом считается дезориентация."Если ребенок не может принимать жидкость или его рвет, то нужно сделать переливание. Первой помощью является перевод его в прохладное место, дать много жидкости, охладить тело холодным полотенцем. В осложненных случаях медицинская помощь необходима", – отметила Буцашвили.Риск перегрева тела увеличивается в условиях высокой влажности. Часто такие случаи фиксируются среди тренирующихся подростков.В Грузии участились случаи солнечных ожогов среди детей>>Особенно опасным считается нахождение ребенка в машине в жару. По словам Буцашвили, каждый год в США выявляют случаи смерти детей из-за перегрева в машине. В этом году в Америке выявили 13 случав, а в 2021 – 21.Авторы исследования утверждают, что немного приспущенные окна не достаточны для того, чтобы избежать перегрева тела. Исследование показывает, что ребенок может получить тепловой удар даже при температуре воздуха выше 30 градусов.Буцашвили призывает родителей следить за тем, чтобы дети не играли на улице во время сильной жары.
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грузия, новости, общество, лето, жара
Жара на подходе: жителей Грузии предупредили об опасности теплового удара
11:58 11.08.2022 (обновлено: 13:37 11.08.2022)
О перегреве свидетельствуют такие симптомы, как сильная общая слабость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное повышение температуры воздуха, в связи с чем инфекционист Майя Буцашвили рассказала о признаках теплового удара.
Особенно внимательными должны быть родители, так как детям сложнее справиться с жарой и адаптироваться к высокой температуре.
"Когда родители видят, что ребенок чувствует себя нехорошо, измеряют температуру и видят, что она повышена. Они начинают искать причину недуга и обследовать. Такие случаи не единичны, когда у ребенка поднялась температура просто из-за перегрева и никакого инфекционного заболевания нет", – заявила Буцашвили.
О перегреве свидетельствуют такие симптомы, как сильная общая слабость, потеря сознания, головная боль, сонливость, рвота. Особенно опасным симптомом считается дезориентация.
"Если ребенок не может принимать жидкость или его рвет, то нужно сделать переливание. Первой помощью является перевод его в прохладное место, дать много жидкости, охладить тело холодным полотенцем. В осложненных случаях медицинская помощь необходима", – отметила Буцашвили.
Риск перегрева тела увеличивается в условиях высокой влажности. Часто такие случаи фиксируются среди тренирующихся подростков.
Особенно опасным считается нахождение ребенка в машине в жару. По словам Буцашвили, каждый год в США выявляют случаи смерти детей из-за перегрева в машине. В этом году в Америке выявили 13 случав, а в 2021 – 21.
Авторы исследования утверждают, что немного приспущенные окна не достаточны для того, чтобы избежать перегрева тела. Исследование показывает, что ребенок может получить тепловой удар даже при температуре воздуха выше 30 градусов.
Буцашвили призывает родителей следить за тем, чтобы дети не играли на улице во время сильной жары.