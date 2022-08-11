https://sputnik-georgia.ru/20220811/zvezdopad-perseidy-2022-primety-i-znachenie-meteornogo-potoka-v-astrologii-269368140.html

Звездопад Персеиды 2022: приметы и значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Персеиды 2022: приметы и значение метеорного потока в астрологии

Звездопад Персеиды жители Земли ежегодно наблюдают в августе – пик самого яркого метеорного потока в 2022 году приходится на 11-13 числа 11.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-11T18:31+0400

2022-08-11T18:31+0400

2022-08-11T18:31+0400

справки

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Персеидам астрологи придают большое значение, поскольку уверены, что этот период существенно влияет на людей, хотя приметы, связанные с этим астрономическим явлением, никакого научного подтверждения не имеют.О значении звездопада Персеиды в астрологии и какие приметы с ним связаны, читайте в материале Sputnik Грузия.Значение в астрологии и приметыСозидательные Персеиды, по мнению экспертов, имеют в астрологии большое значение, ибо любые начинания в период августовского звездопада завершаются успешно.Пик активности яркого звездопада Персеиды приходится на 11-12 августа, однако падающие звезды можно будет наблюдать до 20 числа, так что у желающих воплотить в жизнь важные планы времени предостаточно.Во время звездопада, как поясняют последователи астрологии, некоторые дела желательно переделать своевременно, а другие – лучше отложить.Период активности звездопада Персеиды благоприятен для бракосочетания, знакомства с родителями второй половинки, признания в любви, то есть удачным будет любой переход на следующий уровень.Кроме того, метеорный поток Персеиды помогает привлечь денежные потоки. Однако брать в долг, покупать крупные вещи или вкладывать инвестиции во время активности августовского звездопада – плохая примета, так как в этот период реально оценить финансовые возможности будет сложно.В дни звездопада Персеиды, как и во время любого другого события в астрологии, нужно проявить особую бдительность, поскольку чувства обостряются, а энергии нестабильны. Исходя из этого, последний летний звездопад может стать для кого-то счастливым, а для кого-то – неудачным.Поэтому в период звездопада Персеиды эксперты астрологии советуют контролировать свою импульсивность, сохраняя трезвость ума и спокойствие.Во время звездопада принято загадывать желание на падающую звезду, которое по приметам обязательно сбудется. К примеру, пока звезда падает и горит, надо быстро загадать желание. Астрологи предупреждают, что в этот момент важно успеть мысленно проговорить одно заветное слово: "здоровье", "свадьба" или "деньги", то есть то, о чем загадывающий мечтает.Погадать на будущее можно и следующим образом. Долгий след после падения звезды – хорошая примета, ответ на мысленно заданный вопрос будет положительный, а быстрое угасание – отрицательный.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220811/perseidy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-zvezdopad-goda-269352740.html

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