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Британский писатель получил многочисленные ранения в Нью-Йорке

Британский писатель получил многочисленные ранения в Нью-Йорке

Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти за роман "Сатанинские стихи" 12.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг - Sputnik. Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди в центре Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Подозреваемый в нападении уже задержан.Газета New York Times приводит слова нескольких очевидцев атаки. Так, одна из них - врач Рита Лэндман - рассказала, что поднялась на сцену, чтобы оказать помощь писателю. По ее словам, Рушди получил несколько колотых ран, одна из которых была справа на шее, а под его ним была лужа крови. Однако, как рассказывает Лэндман, писатель, по-видимому, был жив.У Рушди много врагов, его роман "Сатанинские стихи" (1988) вызвал яростный протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским - один из персонажей списан с пророка Мухаммеда. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти, и не только его, но и всех, причастных к изданию книги. Это заявление привело к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном.Долгое время Рушди был вынужден скрываться, он появлялся на публике крайне редко и с усиленной охраной.

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