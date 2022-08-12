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Деревянные домики на природе – в Кахети появилось новое туристическое пространство
Деревянные домики на природе – в Кахети появилось новое туристическое пространство
К этому времени в рамках Программы развития села профинансировано 76 проектов 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T12:55+0400
2022-08-12T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Агентство развития села профинансировало еще один проект – туристическое пространство с деревянными коттеджами в селе Мирзаани в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте агентства.Проект обошелся в более чем 225 тысяч лари (около 85 тысяч долларов), из которых 170 тысяч лари (около 65 тысяч долларов) было выделено в рамках Программы развития села.Всего были построены десять деревянных коттеджей. На месте трудоустроены 13 местных жителей.К этому времени в рамках Программы развития села профинансировано 76 проектов. Инвестиционная стоимость составила 10,9 миллиона лари, из них софинансирование превышает 7,7 миллиона лари.Программа развития села осуществляется в районах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
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туризм, грузия, новости, кеда, хуло, боржоми, кахети
Деревянные домики на природе – в Кахети появилось новое туристическое пространство
12:55 12.08.2022 (обновлено: 12:58 12.08.2022)
К этому времени в рамках Программы развития села профинансировано 76 проектов
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik.
Агентство развития села профинансировало еще один проект – туристическое пространство с деревянными коттеджами в селе Мирзаани в районе Дедоплисцкаро (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте
агентства.
Проект обошелся в более чем 225 тысяч лари (около 85 тысяч долларов), из которых 170 тысяч лари (около 65 тысяч долларов) было выделено в рамках Программы развития села.
Всего были построены десять деревянных коттеджей. На месте трудоустроены 13 местных жителей.
К этому времени в рамках Программы развития села профинансировано 76 проектов. Инвестиционная стоимость составила 10,9 миллиона лари, из них софинансирование превышает 7,7 миллиона лари.
Программа развития села осуществляется в районах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.