https://sputnik-georgia.ru/20220812/didgoroba--gruziya-otmechaet-900-let-so-dnya-velikoy-pobedy-269385529.html

Дидгороба – Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы

Дидгороба – Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы

С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T12:17+0400

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дидгорская битва

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Грузии отмечают Дидгороба или же день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя.Поле Дидгори в селе Тетрицкаро по традиции превратился в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будет представлена традиционная одежда и блюда.Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Сражение, которое привело к разгрому сельджукской армии и освобождению Тбилиси, является символом силы, единства Грузии, борьбы и самоотверженности ради родины, добавил премьер.Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси, дидгороба, дидгорская битва