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Дидгороба – Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
Дидгороба – Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T12:17+0400
2022-08-12T12:17+0400
2022-08-12T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Грузии отмечают Дидгороба или же день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя.Поле Дидгори в селе Тетрицкаро по традиции превратился в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будет представлена традиционная одежда и блюда.Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Сражение, которое привело к разгрому сельджукской армии и освобождению Тбилиси, является символом силы, единства Грузии, борьбы и самоотверженности ради родины, добавил премьер.Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси, дидгороба, дидгорская битва
Дидгороба – Грузия отмечает 900 лет со дня великой победы
С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Грузии отмечают Дидгороба или же день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя.
Поле Дидгори в селе Тетрицкаро по традиции превратился в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будет представлена традиционная одежда и блюда.
Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.
С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Поздравляю вас с Дидгороба – с днем победы грузин!.. Желаю нашей родине объединения, усиления и продвижения", – написал Гарибашвили.
Сражение, которое привело к разгрому сельджукской армии и освобождению Тбилиси, является символом силы, единства Грузии, борьбы и самоотверженности ради родины, добавил премьер.
Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".