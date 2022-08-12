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ДТП в Кутаиси: погиб пенсионер
ДТП в Кутаиси: погиб пенсионер
72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль 12.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в результате аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль. Пожилой мужчина скончался на месте, а водителя и пассажира другого автомобиля госпитализировали.Точную причину ДТП установит следствие.Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
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происшествия, новости, грузия

ДТП в Кутаиси: погиб пенсионер

16:36 12.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в результате аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, 72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль. Пожилой мужчина скончался на месте, а водителя и пассажира другого автомобиля госпитализировали.
Точную причину ДТП установит следствие.
Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
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