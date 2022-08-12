https://sputnik-georgia.ru/20220812/dtp-v-kutaisi-pogib-pensioner-269392787.html

ДТП в Кутаиси: погиб пенсионер

ДТП в Кутаиси: погиб пенсионер

72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T16:36+0400

2022-08-12T16:36+0400

2022-08-12T16:36+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Пожилой мужчина скончался в результате аварии в городе Кутаиси, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, 72-летний мужчина был за рулем в стоящей машине, когда в него на большой скорости врезался другой автомобиль. Пожилой мужчина скончался на месте, а водителя и пассажира другого автомобиля госпитализировали.Точную причину ДТП установит следствие.Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия