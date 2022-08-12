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Гарибашвили: победа в Дидгорской битве – пример стойкости грузин
Гарибашвили: победа в Дидгорской битве – пример стойкости грузин
По словам премьера, победа, обретенная девять веков назад, стала основой государственного объединения и укрепления 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T15:56+0400
2022-08-12T15:56+0400
2022-08-12T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Победа в Дидгорской битве является примером стойкости, упорства и героизма грузинского народа, что повлияло на дальнейшее развитие страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на праздновании Дидгороба.В пятницу в Грузии отмечают Дидгороба или же День Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском царя Давида Строителя.По словам премьера, великолепная победа, обретенная девять веков назад, стала крепкой основой государственного объединения и укрепления."Победа в Дидгорской битве сделала свободной нашу страну и положила начало золотой эпохе в истории Грузии – политическому, экономическому, культурному, религиозному и образовательному возрождению. Этой победой Грузия окончательно закрепила за собой имя сильнейшего государства в регионе", – отметил Гарибашвили.Глава правительства еще раз напомнил будущему поколению, что это был день победы национальных, христианских ценностей, на которых основана культура, история и традиции страны.Как отметил премьер, в Дидгорской битве столкнулись друг с другом неравные силы, однако на стороне грузин был непоколебимый дух, стойкость, неустрашимость, мудрость и храбрость Давида Агмашенебели.В Тетрицкаро поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. В специально выделенных местах устраиваются торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, представлены традиционная одежда и блюда.Для гостей проходит театрализованное представление и хореографические постановки. Также проходят показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".
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Гарибашвили: победа в Дидгорской битве – пример стойкости грузин
15:56 12.08.2022 (обновлено: 16:49 12.08.2022)
По словам премьера, победа, обретенная девять веков назад, стала основой государственного объединения и укрепления
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Победа в Дидгорской битве является примером стойкости, упорства и героизма грузинского народа, что повлияло на дальнейшее развитие страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на праздновании Дидгороба.
В пятницу в Грузии отмечают Дидгороба или же День Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском царя Давида Строителя.
"Хочу всех поздравить с сегодняшним днем – Дидгороба. Сегодня мы отмечаем важнейшую дату нашего великого прошлого и нашей великой истории", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, великолепная победа, обретенная девять веков назад, стала крепкой основой государственного объединения и укрепления.
"Победа в Дидгорской битве сделала свободной нашу страну и положила начало золотой эпохе в истории Грузии – политическому, экономическому, культурному, религиозному и образовательному возрождению. Этой победой Грузия окончательно закрепила за собой имя сильнейшего государства в регионе", – отметил Гарибашвили.
Глава правительства еще раз напомнил будущему поколению, что это был день победы национальных, христианских ценностей, на которых основана культура, история и традиции страны.
Как отметил премьер, в Дидгорской битве столкнулись друг с другом неравные силы, однако на стороне грузин был непоколебимый дух, стойкость, неустрашимость, мудрость и храбрость Давида Агмашенебели.
В Тетрицкаро поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. В специально выделенных местах устраиваются торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, представлены традиционная одежда и блюда.
Для гостей проходит театрализованное представление и хореографические постановки. Также проходят показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.
Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".