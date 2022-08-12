https://sputnik-georgia.ru/20220812/gruzinka-stala-gensekom-vsemirnoy-assotsiatsii-zhenschin-vrachey-269378931.html

Грузинка стала генсеком Всемирной ассоциации женщин-врачей

Грузинка стала генсеком Всемирной ассоциации женщин-врачей

В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократичtская Грузия" и член IX созыва парламента Мариам Джаши стала генеральным секретарем Всемирной ассоциации женщин-врачей (MWIA), сообщает BMG.Джаши на эту должность назначили представители Ассоциации женщин-врачей Грузии. Ассоциация выбрала Джаши на эту должность еще в июне.В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира.Всемирная ассоциация женщин-врачей – это одна из самых уважаемых организаций, целью которой является поддержка связей между женщинами, решившими посвятить свою жизнь медицине, во всем мире.На сегодняшний день ассоциация активно разрабатывает программу по борьбе с насилием в отношении женщин и пожилых людей.

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