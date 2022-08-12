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Грузинка стала генсеком Всемирной ассоциации женщин-врачей
Грузинка стала генсеком Всемирной ассоциации женщин-врачей
В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T10:24+0400
2022-08-12T10:24+0400
2022-08-12T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократичtская Грузия" и член IX созыва парламента Мариам Джаши стала генеральным секретарем Всемирной ассоциации женщин-врачей (MWIA), сообщает BMG.Джаши на эту должность назначили представители Ассоциации женщин-врачей Грузии. Ассоциация выбрала Джаши на эту должность еще в июне.В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира.Всемирная ассоциация женщин-врачей – это одна из самых уважаемых организаций, целью которой является поддержка связей между женщинами, решившими посвятить свою жизнь медицине, во всем мире.На сегодняшний день ассоциация активно разрабатывает программу по борьбе с насилием в отношении женщин и пожилых людей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Грузинка стала генсеком Всемирной ассоциации женщин-врачей
10:24 12.08.2022 (обновлено: 10:44 12.08.2022)
В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Бывший член правящей партии "Грузинская мечта – демократичtская Грузия" и член IX созыва парламента Мариам Джаши стала генеральным секретарем Всемирной ассоциации женщин-врачей (MWIA), сообщает BMG.
Джаши на эту должность назначили представители Ассоциации женщин-врачей Грузии. Ассоциация выбрала Джаши на эту должность еще в июне.
"Ассоциация основана в 1919 году и является профобъединением с одним из самых больших историй, основными направлениями которого являются как работа над вопросами здоровья женщин, так и защита прав женщин-медиков и обеспечение гендерного равноправия в секторе здравоохранения", – заявила Джаши.
В настоящее время в состав MWIA входят ассоциации около 100 стран со всего мира.
Всемирная ассоциация женщин-врачей – это одна из самых уважаемых организаций, целью которой является поддержка связей между женщинами, решившими посвятить свою жизнь медицине, во всем мире.
На сегодняшний день ассоциация активно разрабатывает программу по борьбе с насилием в отношении женщин и пожилых людей.