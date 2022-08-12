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Грузинский чай: как возрождают древние традиции - видео
Грузинский чай: как возрождают древние традиции - видео
В Грузии постепенно возрождают традиции производства чая. Много лет назад, еще во времена СССР, слава о грузинском чае гремела не только в союзных... 12.08.2022, Sputnik Грузия
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История грузинского чая насчитывает более 170 лет. Подробнее об истории грузинского чая вы узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.По приказу первого наместника России на Кавказе графа Михаила Воронцова, первый чайный куст был доставлен в Грузию из ялтинского Никитского ботанического сада. В свою очередь, в Крым он был привезен из Китая, но растению не подошел климат для его разведения.После чего специалисты установили, что климатические условия в Западной Грузии в свою очередь идеально для этого подойдут. Они не ошиблись – первый чайный куст, посаженный в Грузии, ждал огромный успех.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, чай, грузинский чай, видео

Грузинский чай: как возрождают древние традиции - видео

11:30 12.08.2022
© video: Sputnik
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В Грузии постепенно возрождают традиции производства чая. Много лет назад, еще во времена СССР, слава о грузинском чае гремела не только в союзных государствах, но и в Европе, однако в 90-х индустрия пережила бесславный упадок
История грузинского чая насчитывает более 170 лет. Подробнее об истории грузинского чая вы узнаете из специального репортажа Sputnik Грузия.
По приказу первого наместника России на Кавказе графа Михаила Воронцова, первый чайный куст был доставлен в Грузию из ялтинского Никитского ботанического сада. В свою очередь, в Крым он был привезен из Китая, но растению не подошел климат для его разведения.
После чего специалисты установили, что климатические условия в Западной Грузии в свою очередь идеально для этого подойдут. Они не ошиблись – первый чайный куст, посаженный в Грузии, ждал огромный успех.
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