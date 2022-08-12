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Илия II встретился с представителем Вселенского патриарха

Илия II встретился с представителем Вселенского патриарха

Митрополит передал Илие II братское приветствие от Патриарха Константинопольского Варфоломея I 12.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II вместе со священнослужителями и архиереями принял представителя Вселенского патриарха Митрополита Халкидонского Эммануила (Адамакиса), сообщается на сайте Патриархии Грузии.Митрополит передал Илие II братское приветствие от Патриарха Константинопольского Варфоломея I и поздравление в связи с Илиаоба, который отметили в стране 2 августа.Митрополит Халкидонский Эммануил также передал соболезнования Патриарха Константинопольского в связи с кончиной епископа Дамиане (Хупения).Представитель Вселенского патриарха отметил, что пандемия коронавируса определенно ослабила связи. Он подчеркнул важность двусторонних визитов для укрепления дружбы и единства.На встрече также был поднят вопрос ситуации на Украине. Стороны отметили необходимость соответствующих шагов для завершения конфликта и содействия миру.Интронизации старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в прошлом году в Стамбуле в присутствии большого числа священнослужителей, представителей дипломатического корпуса и светских властей.Халкидонская кафедра считается второй по чести в Константинопольской патриархии.По мнению церковных обозревателей, патриарх готовит преемника на патриарший трон, и назначение Эммануила выдвигает его в главные претенденты.

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