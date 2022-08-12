https://sputnik-georgia.ru/20220812/ne-kidayte-sigarety-v-urny--zhiteley-tbilisi-predupredili-ob-opasnosti---269385698.html
"Не кидайте сигареты в урны!" – жителей Тбилиси предупредили об опасности
"Не кидайте сигареты в урны!" – жителей Тбилиси предупредили об опасности
Гостей и жителей столицы предупредили об опасности воспламенения мусорных урн 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T12:39+0400
2022-08-12T12:39+0400
2022-08-12T12:39+0400
грузия
новости
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тбилсервис групп
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп", отвечающая за вывоз мусора в грузинской столице, призывает граждан и гостей Тбилиси не кидать в мусорные урны сигареты и легковоспламеняющиеся жидкости, передает телекомпания "Имеди"."Тбилсервис групп" продолжает поэтапно в масштабах всей столицы ставить пластмассовые мусорные контейнеры и заменять поврежденные новыми.В этом году компания "Тбилсервис групп" закупила около четырех тысяч пластмассовых контейнеров разных размеров. Они будут распределены по разным районам столицы поэтапно.В настоящее время в столице около 20 тысяч мусорных контейнеров.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилсервис групп
"Не кидайте сигареты в урны!" – жителей Тбилиси предупредили об опасности
Гостей и жителей столицы предупредили об опасности воспламенения мусорных урн
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп", отвечающая за вывоз мусора в грузинской столице, призывает граждан и гостей Тбилиси не кидать в мусорные урны сигареты и легковоспламеняющиеся жидкости, передает телекомпания "Имеди".
"Тбилсервис групп" продолжает поэтапно в масштабах всей столицы ставить пластмассовые мусорные контейнеры и заменять поврежденные новыми.
"Акция замены идет в масштабах всего Тбилиси. Хочу призвать жителей и гостей столицы воздержаться от размещения сигарет и легковоспламеняющихся жидкостей в контейнеры, поскольку опасность и риск их возгорания довольно высоки", – заявил директор "Тбилсервис групп" Давид Пачулия.
В этом году компания "Тбилсервис групп" закупила около четырех тысяч пластмассовых контейнеров разных размеров. Они будут распределены по разным районам столицы поэтапно.
В настоящее время в столице около 20 тысяч мусорных контейнеров.