https://sputnik-georgia.ru/20220812/ne-kidayte-sigarety-v-urny--zhiteley-tbilisi-predupredili-ob-opasnosti---269385698.html

"Не кидайте сигареты в урны!" – жителей Тбилиси предупредили об опасности

"Не кидайте сигареты в урны!" – жителей Тбилиси предупредили об опасности

Гостей и жителей столицы предупредили об опасности воспламенения мусорных урн 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T12:39+0400

2022-08-12T12:39+0400

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грузия

новости

общество

тбилсервис групп

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп", отвечающая за вывоз мусора в грузинской столице, призывает граждан и гостей Тбилиси не кидать в мусорные урны сигареты и легковоспламеняющиеся жидкости, передает телекомпания "Имеди"."Тбилсервис групп" продолжает поэтапно в масштабах всей столицы ставить пластмассовые мусорные контейнеры и заменять поврежденные новыми.В этом году компания "Тбилсервис групп" закупила около четырех тысяч пластмассовых контейнеров разных размеров. Они будут распределены по разным районам столицы поэтапно.В настоящее время в столице около 20 тысяч мусорных контейнеров.

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грузия, новости, общество, тбилсервис групп