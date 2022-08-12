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Изменились правила получения онлайн-услуг мэрии Тбилиси
Изменились правила получения онлайн-услуг мэрии Тбилиси
Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T17:36+0400
2022-08-12T17:36+0400
2022-08-12T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. С 15 августа жителям столицы для получения разных онлайн-услуг мэрии не придется регистрироваться по отдельности - у каждого будет лишь один логин и пароль, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.С 15 августа гражданам нужно будет только один раз зайти в систему и обновить информацию. После этого можно будет пользоваться такими аппликациями, как паркинг, такси, онлайн-заявления и так далее.На данном этапе изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры при авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера, телефона или других электронных устройствВ случае необходимости для получения технической поддержки нужно будет обращаться к сервис-центрам мэрии или же звонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов - 1399.
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Изменились правила получения онлайн-услуг мэрии Тбилиси
17:36 12.08.2022 (обновлено: 18:09 12.08.2022)
Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. С 15 августа жителям столицы для получения разных онлайн-услуг мэрии не придется регистрироваться по отдельности - у каждого будет лишь один логин и пароль, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
"Напомним, что с целью упрощения пользования муниципальными электронными системами Тбилиси запланировано объединение потребителей разных онлайн-приложений в одного потребителя (один потребитель и один пароль), что упростит работу граждан в электронных системах", - говорится в заявлении.
С 15 августа гражданам нужно будет только один раз зайти в систему и обновить информацию. После этого можно будет пользоваться такими аппликациями, как паркинг, такси, онлайн-заявления и так далее.
На данном этапе изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры при авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера, телефона или других электронных устройств
В случае необходимости для получения технической поддержки нужно будет обращаться к сервис-центрам мэрии или же звонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов - 1399.