https://sputnik-georgia.ru/20220812/poluchit-onlayn-servisy-merii-tbilisi-mozhno-budet-po-novym-pravilam-269393851.html

Изменились правила получения онлайн-услуг мэрии Тбилиси

Изменились правила получения онлайн-услуг мэрии Тбилиси

Изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T17:36+0400

2022-08-12T17:36+0400

2022-08-12T18:09+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_1261a25c369a5ec5d9bf90cde205a698.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. С 15 августа жителям столицы для получения разных онлайн-услуг мэрии не придется регистрироваться по отдельности - у каждого будет лишь один логин и пароль, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.С 15 августа гражданам нужно будет только один раз зайти в систему и обновить информацию. После этого можно будет пользоваться такими аппликациями, как паркинг, такси, онлайн-заявления и так далее.На данном этапе изменение не коснется электронных систем Агентства управления имуществом и Службы архитектуры. Граждане смогут осуществить эти процедуры при авторизации в любой электронной системе мэрии, не выходя из дома с помощью компьютера, телефона или других электронных устройствВ случае необходимости для получения технической поддержки нужно будет обращаться к сервис-центрам мэрии или же звонить на горячую линию Агентства развития муниципальных сервисов - 1399.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси