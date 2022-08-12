https://sputnik-georgia.ru/20220812/semya-eks-chinovnika-sgb-gruzii-zayavila-ob-ugrozakh----ombudsmen-nastaivaet-na-rassledovanii-269389135.html

Семья экс-чиновника СГБ Грузии заявила об угрозах – омбудсмен настаивает на расследовании

Семья экс-чиновника СГБ Грузии заявила об угрозах – омбудсмен настаивает на расследовании

Гогашвили обвиняется в распространении персональных данных с использованием служебного положения 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T13:26+0400

2022-08-12T13:26+0400

2022-08-12T13:42+0400

грузия

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иосиф гогашвили

нино ломджария

специальная следственная служба

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Заявления членов семьи и адвокатов, находящегося в заключении бывшего замглавы СГБ Иосифа Гогашвили, являются основанием для возбуждения уголовного дела, говорится в сообщении на сайте аппарата Народного защитника Грузии.Накануне родные Гогашвили заявили, что находящемуся в тюрьме №12 Гогашвили пригрозили арестом и физическим уничтожением членов семьи. Адвокат же заявил, что Гогашвили несколько раз выводили в душевую, где с ним по мобильному телефону не раз разговаривал глава МВД Вахианг Гомелаури и угрожал ему и членам его семьи. Омбудсмен считает, что расследованием должна заняться Специальная следственная служба. В рамках расследования должны быть опрошены как вышеупомянутые лица, так и персонал пенитенциарного учреждения, а также нужно сделать архив записей с камер видеонаблюдения на соответствующем периметре учреждения. Омбудсмен Нино Ломджария уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с тем, чтобы был создан архив видеозаписей.Кроме того, омбудсмен призывает правоохранительные органы на время расследования обеспечить безопасность членов семьи Гогашвили. Гогашвили находится в заключении с 16 июля. Он обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения и в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. За день до задержания он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Гогашвили грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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грузия, новости, происшествия, иосиф гогашвили, нино ломджария, специальная следственная служба, специальная пенитенциарная служба