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Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек
Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек
Обвиняемые хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T16:58+0400
2022-08-12T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы МВД Грузии в период с июля по август 2022 года задержали пять человек за посягательство на тайну личной жизни.Все задержанные, по версии следствия, хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших, с которыми они состояли в отношениях. После обвиняемые размещали материалы в соцсетях, отправляли родственникам и близким пострадавших или в отдельных случаях использовали как средство шантажа.Исходя из специфики дела, ни имена, ни место проживания задержанных и пострадавших не разглашаются.Всем им грозит от четырех до шести лет за посягательство на тайну личной жизни и коммуникации.
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Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек

16:58 12.08.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 12.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемые хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы МВД Грузии в период с июля по август 2022 года задержали пять человек за посягательство на тайну личной жизни.
Все задержанные, по версии следствия, хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших, с которыми они состояли в отношениях. После обвиняемые размещали материалы в соцсетях, отправляли родственникам и близким пострадавших или в отдельных случаях использовали как средство шантажа.
Исходя из специфики дела, ни имена, ни место проживания задержанных и пострадавших не разглашаются.
Всем им грозит от четырех до шести лет за посягательство на тайну личной жизни и коммуникации.
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