https://sputnik-georgia.ru/20220812/shantazh-intimnymi-kadrami-i-perepiskoy-v-gruzii-zaderzhany-pyat-chelovek-269393113.html

Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек

Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек

Обвиняемые хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T16:58+0400

2022-08-12T16:58+0400

2022-08-12T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы МВД Грузии в период с июля по август 2022 года задержали пять человек за посягательство на тайну личной жизни.Все задержанные, по версии следствия, хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших, с которыми они состояли в отношениях. После обвиняемые размещали материалы в соцсетях, отправляли родственникам и близким пострадавших или в отдельных случаях использовали как средство шантажа.Исходя из специфики дела, ни имена, ни место проживания задержанных и пострадавших не разглашаются.Всем им грозит от четырех до шести лет за посягательство на тайну личной жизни и коммуникации.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, преступность в грузии