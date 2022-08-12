https://sputnik-georgia.ru/20220812/shantazh-intimnymi-kadrami-i-perepiskoy-v-gruzii-zaderzhany-pyat-chelovek-269393113.html
Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек
Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек
Обвиняемые хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T16:58+0400
2022-08-12T16:58+0400
2022-08-12T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы МВД Грузии в период с июля по август 2022 года задержали пять человек за посягательство на тайну личной жизни.Все задержанные, по версии следствия, хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших, с которыми они состояли в отношениях. После обвиняемые размещали материалы в соцсетях, отправляли родственникам и близким пострадавших или в отдельных случаях использовали как средство шантажа.Исходя из специфики дела, ни имена, ни место проживания задержанных и пострадавших не разглашаются.Всем им грозит от четырех до шести лет за посягательство на тайну личной жизни и коммуникации.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, преступность в грузии
Шантаж интимными кадрами и перепиской: в Грузии задержаны пять человек
Обвиняемые хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сотрудники следственной службы МВД Грузии в период с июля по август 2022 года задержали пять человек за посягательство на тайну личной жизни.
Все задержанные, по версии следствия, хранили интимную переписку, а также фотографии и видео обнаженных пострадавших, с которыми они состояли в отношениях. После обвиняемые размещали материалы в соцсетях, отправляли родственникам и близким пострадавших или в отдельных случаях использовали как средство шантажа.
Исходя из специфики дела, ни имена, ни место проживания задержанных и пострадавших не разглашаются.
Всем им грозит от четырех до шести лет за посягательство на тайну личной жизни и коммуникации.