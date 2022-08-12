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Ситуация с паромом Поти - Кавказ: объяснение агентства морского транспорта Грузии
Ситуация с паромом Поти - Кавказ: объяснение агентства морского транспорта Грузии
Причиной обращения Армении к Грузии стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T20:58+0400
2022-08-12T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Правительство Армении обратилось к Грузии с просьбой об использовании портов для транспортировки грузов, говорится в сообщении Агентства морского транспорта Грузии.Министр экономики Армении Ваан Керобян анонсировал скорый запуск паромной переправы, связывающей грузинский черноморский порт Поти с российским портом "Кавказ" в Азовском море.Агентство отмечает, что Грузия является членом международной конвенции "О транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю". В соответствии с этой конвенцией, государства не имеющие доступ к морю, должны быть в равных условиях с приморскими странами с целью использования свободного выхода к морю.Причиной обращения стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России, через который грузы из России попадают в Армению.Минэкономики Армении рассчитывает запустить паром Поти-Кавказ уже в августе >>Обработка транзитных грузов из-за перегруженности опаздывает на несколько недель, что в случае скоропортящихся продуктов и продуктов питания, а также эссенций создает вызов Армении.
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Ситуация с паромом Поти - Кавказ: объяснение агентства морского транспорта Грузии
20:58 12.08.2022 (обновлено: 21:21 12.08.2022)
Причиной обращения Армении к Грузии стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Правительство Армении обратилось к Грузии с просьбой об использовании портов для транспортировки грузов, говорится в сообщении Агентства морского транспорта Грузии.
Министр экономики Армении Ваан Керобян анонсировал скорый запуск паромной переправы, связывающей грузинский черноморский порт Поти с российским портом "Кавказ" в Азовском море.
"Правительство Армении обратилось с просьбой к правительству Грузии качестве альтернативы Ларсу рассмотреть использование морского транспорта, который будет обрабатывать груз из Армении, в частности продукты питания, скоропортящиеся продукты и эссенции. Армения, у которой нет прямого выхода к морю, традиционно пользуется портами Грузии и ведет международную торговлю", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что Грузия является членом международной конвенции "О транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю". В соответствии с этой конвенцией, государства не имеющие доступ к морю, должны быть в равных условиях с приморскими странами с целью использования свободного выхода к морю.
Причиной обращения стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России, через который грузы из России попадают в Армению.
Обработка транзитных грузов из-за перегруженности опаздывает на несколько недель, что в случае скоропортящихся продуктов и продуктов питания, а также эссенций создает вызов Армении.