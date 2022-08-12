https://sputnik-georgia.ru/20220812/situatsiya-s-paromom-poti---kavkaz-obyasnenie-agentstva-morskogo-transporta-gruzii-269398778.html

Ситуация с паромом Поти - Кавказ: объяснение агентства морского транспорта Грузии

Ситуация с паромом Поти - Кавказ: объяснение агентства морского транспорта Грузии

Причиной обращения Армении к Грузии стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России 12.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Правительство Армении обратилось к Грузии с просьбой об использовании портов для транспортировки грузов, говорится в сообщении Агентства морского транспорта Грузии.Министр экономики Армении Ваан Керобян анонсировал скорый запуск паромной переправы, связывающей грузинский черноморский порт Поти с российским портом "Кавказ" в Азовском море.Агентство отмечает, что Грузия является членом международной конвенции "О транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю". В соответствии с этой конвенцией, государства не имеющие доступ к морю, должны быть в равных условиях с приморскими странами с целью использования свободного выхода к морю.Причиной обращения стала перегруженность единственного пропускного пункта на границе Грузии и России, через который грузы из России попадают в Армению.Минэкономики Армении рассчитывает запустить паром Поти-Кавказ уже в августе >>Обработка транзитных грузов из-за перегруженности опаздывает на несколько недель, что в случае скоропортящихся продуктов и продуктов питания, а также эссенций создает вызов Армении.

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