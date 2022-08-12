https://sputnik-georgia.ru/20220812/ubiystvo-na-zapade-gruzii--eks-suprug-pokoynoy-sdalsya-politsii-269385301.html
Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции
Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции
Убитой женщине было около 50 лет 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T11:53+0400
2022-08-12T11:53+0400
2022-08-12T11:55+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Озургети (регион Гурия) сам сдался полиции, сообщает телекомпания "Рустави 2".Соседи утверждают, что конфликт начался из-за ребенка.На данном этапе неизвестно, как была убита женщина в возрасте около 50 лет и другие детали происшествия. МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия
Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции
11:53 12.08.2022 (обновлено: 11:55 12.08.2022)
Убитой женщине было около 50 лет
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Озургети (регион Гурия) сам сдался полиции, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Соседи утверждают, что конфликт начался из-за ребенка.
На данном этапе неизвестно, как была убита женщина в возрасте около 50 лет и другие детали происшествия. МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.