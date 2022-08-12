https://sputnik-georgia.ru/20220812/ubiystvo-na-zapade-gruzii--eks-suprug-pokoynoy-sdalsya-politsii-269385301.html

Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции

Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции

Убитой женщине было около 50 лет 12.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Озургети (регион Гурия) сам сдался полиции, сообщает телекомпания "Рустави 2".Соседи утверждают, что конфликт начался из-за ребенка.На данном этапе неизвестно, как была убита женщина в возрасте около 50 лет и другие детали происшествия. МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.

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