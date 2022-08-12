https://sputnik-georgia.ru/20220812/uspenskiy-post-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-269398196.html

Успенский пост 2022: календарь питания по дням

Успенский пост 2022: календарь питания по дням

Успенский пост - начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который весь православный мир отмечает 28 августа. Это единственный пост... 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T20:21+0400

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инфографика

календарь религиозных праздников

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Успенский пост- один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие, по монастырскому уставу, отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.Рыбу в Успенский пост разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа.В отличие от других постов, у Успенского поста есть конкретные даты. Ежегодно пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2022 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на воскресенье.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , инфографика, календарь религиозных праздников, инфографика