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Успенский пост 2022: календарь питания по дням
Успенский пост 2022: календарь питания по дням
Успенский пост - начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который весь православный мир отмечает 28 августа. Это единственный пост... 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T20:21+0400
2022-08-12T20:21+0400
2022-08-12T20:38+0400
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Успенский пост- один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие, по монастырскому уставу, отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.Рыбу в Успенский пост разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа.В отличие от других постов, у Успенского поста есть конкретные даты. Ежегодно пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2022 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на воскресенье.
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религия , инфографика, календарь религиозных праздников, инфографика
Успенский пост 2022: календарь питания по дням
20:21 12.08.2022 (обновлено: 20:38 12.08.2022)
Успенский пост - начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы, который весь православный мир отмечает 28 августа. Это единственный пост, посвященный Божьей Матери
Успенский пост- один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. По своей строгости он приравнивается к Великому посту, который христиане соблюдают перед Пасхой. В период поста верующие, по монастырскому уставу, отказываются от мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц и от алкогольных напитков.
Рыбу в Успенский пост разрешается есть только в праздник Преображения Господня, который православный мир отмечает 19 августа.
В отличие от других постов, у Успенского поста есть конкретные даты. Ежегодно пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который празднуется 28 августа, не входит в пост, если не выпадает на среду или пятницу. В 2022 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на воскресенье.