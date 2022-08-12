https://sputnik-georgia.ru/20220812/v-rezultate-strelby-v-chernogorii-pogiblo-11-chelovek-269399865.html

В результате стрельбы в Черногории погибло 11 человек

В результате стрельбы в Черногории погибло 11 человек

Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T22:43+0400

2022-08-12T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (18:00 тбс).Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.

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в мире, происшествия, новости, черногория