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В результате стрельбы в Черногории погибло 11 человек
В результате стрельбы в Черногории погибло 11 человек
Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T22:43+0400
2022-08-12T22:43+0400
2022-08-12T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (18:00 тбс).Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, черногория
В результате стрельбы в Черногории погибло 11 человек
Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В исторической столице Черногории Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых, передает Радио и телевидение страны со ссылкой полицию.
Мужчина обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 16:00 (18:00 тбс).
"В районе Цетине Медовина убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит", — говорится в материале СМИ.
Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.