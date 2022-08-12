https://sputnik-georgia.ru/20220812/zhitel-gruzii-ubil-byvshuyu-zhenu-za-nezhelanie-k-nemu-vernutsya-269393242.html

Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться

Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться

МВД Грузии раскрыло подробности умышленного убийства в Озургети 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T17:17+0400

2022-08-12T17:17+0400

2022-08-12T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Житель Грузии, задержанный по обвинению в убийстве бывшей жены, был неоднократно судим, сообщает МВД Грузии.Тело женщины обнаружили в ее доме сегодня утром. По данным следствия, 38-летний задержанный во время ссоры несколько раз ударил свою бывшую 38-летнюю супругу острым предметом, в результате чего она скончалась на месте.Полиция во время задержания изъяла у обвиняемого орудие преступления.Теперь задержанному грозит от 16 до 20 лет лишение свободы либо бессрочное заключение за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.По версии СМИ, мужчина просил женщину вернуться к нему, но она ответила отказом, из-за чего и произошла ссора. Женщина жила в Озургети на съемной квартире с тремя детьми и работала на плантации по сбору лесных орехов.

озургети

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, озургети