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Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться
Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться
МВД Грузии раскрыло подробности умышленного убийства в Озургети 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T17:17+0400
2022-08-12T17:17+0400
2022-08-12T17:17+0400
грузия
происшествия
новости
озургети
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Житель Грузии, задержанный по обвинению в убийстве бывшей жены, был неоднократно судим, сообщает МВД Грузии.Тело женщины обнаружили в ее доме сегодня утром. По данным следствия, 38-летний задержанный во время ссоры несколько раз ударил свою бывшую 38-летнюю супругу острым предметом, в результате чего она скончалась на месте.Полиция во время задержания изъяла у обвиняемого орудие преступления.Теперь задержанному грозит от 16 до 20 лет лишение свободы либо бессрочное заключение за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.По версии СМИ, мужчина просил женщину вернуться к нему, но она ответила отказом, из-за чего и произошла ссора. Женщина жила в Озургети на съемной квартире с тремя детьми и работала на плантации по сбору лесных орехов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, озургети
Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться
МВД Грузии раскрыло подробности умышленного убийства в Озургети
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Житель Грузии, задержанный по обвинению в убийстве бывшей жены, был неоднократно судим, сообщает МВД Грузии.
Тело женщины обнаружили в ее доме сегодня утром. По данным
следствия, 38-летний задержанный во время ссоры несколько раз ударил свою бывшую 38-летнюю супругу острым предметом, в результате чего она скончалась на месте.
Полиция во время задержания изъяла у обвиняемого орудие преступления.
Теперь задержанному грозит от 16 до 20 лет лишение свободы либо бессрочное заключение за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.
По версии СМИ, мужчина просил женщину вернуться к нему, но она ответила отказом, из-за чего и произошла ссора. Женщина жила в Озургети на съемной квартире с тремя детьми и работала на плантации по сбору лесных орехов.