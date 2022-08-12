https://sputnik-georgia.ru/20220812/zhitelnitsa-tbilisi-unichtozhaya-koshachiy-tualet-sozhgla-kvartiru---video-269394671.html

Жительница Тбилиси, уничтожая кошачий туалет, сожгла квартиру - видео

Жительница Тбилиси, уничтожая кошачий туалет, сожгла квартиру - видео

В центре Тбилиси произошел крупный пожар в жилом доме. Как выяснилось позже, его причиной стали действия одной из жительниц, которая разожгла огонь, пытаясь... 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T16:58+0400

2022-08-12T16:58+0400

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Как рассказали соседи, в трехкомнатной квартире потерпевшей в районе Сабуртало проживали около 30 кошек. Жительница решила на балконе уничтожить с помощью огня картонки, на которые кошки ходили в туалет. Однако огонь перекинулся на квартиру, которая сильно пострадала от огня. Также ожоги получили сама женщина, которая работает преподавателем музыки, и ее сестра.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, происшествия, пожар, видео-новости из грузии, кошки, видео