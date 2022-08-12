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Жительница Тбилиси, уничтожая кошачий туалет, сожгла квартиру - видео
Жительница Тбилиси, уничтожая кошачий туалет, сожгла квартиру - видео
В центре Тбилиси произошел крупный пожар в жилом доме. Как выяснилось позже, его причиной стали действия одной из жительниц, которая разожгла огонь, пытаясь... 12.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-12T16:58+0400
2022-08-12T16:58+0400
2022-08-12T17:01+0400
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Как рассказали соседи, в трехкомнатной квартире потерпевшей в районе Сабуртало проживали около 30 кошек. Жительница решила на балконе уничтожить с помощью огня картонки, на которые кошки ходили в туалет. Однако огонь перекинулся на квартиру, которая сильно пострадала от огня. Также ожоги получили сама женщина, которая работает преподавателем музыки, и ее сестра.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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видео, мультимедиа, происшествия, пожар, видео-новости из грузии, кошки, видео
Жительница Тбилиси, уничтожая кошачий туалет, сожгла квартиру - видео
16:58 12.08.2022 (обновлено: 17:01 12.08.2022)
В центре Тбилиси произошел крупный пожар в жилом доме. Как выяснилось позже, его причиной стали действия одной из жительниц, которая разожгла огонь, пытаясь уничтожить кошачий туалет
Как рассказали соседи, в трехкомнатной квартире потерпевшей в районе Сабуртало проживали около 30 кошек. Жительница решила на балконе уничтожить с помощью огня картонки, на которые кошки ходили в туалет. Однако огонь перекинулся на квартиру, которая сильно пострадала от огня. Также ожоги получили сама женщина, которая работает преподавателем музыки, и ее сестра.