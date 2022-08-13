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Метро Тбилиси: поезда 13-14 августа ходят по-новому

Метро Тбилиси: поезда 13-14 августа ходят по-новому

Мэрия Тбилии опубликовала подробный график обновленной работы метрополитена 13.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 авг - Sputnik. Поезда первой линии Тбилисского метрополитена из-за ремонтных работ на станции метро "Гоциридзе" 13 и 14 августа ездят зонально, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Так, по данным мэрии, поезда первой линии ходят между станциями "Метро Ахметели" - "Дидубе" и "Вокзальная площадь" - "Варкетили". Станция "Надзаладеви" 13 и 14 августа закрыта, также нет возможности добраться на метро напрямую по линии "Варкетили" - "Театр Ахметели".Вторая линия метро работает в обычном режиме, говорится в сообщении мэрии.Открытие станции метро "Гоциридзе" перенесено на несколько недель >>Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели"-"Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

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