https://sputnik-georgia.ru/20220813/tragediya-v-ispanii-chislo-postradavshikh-na-festivale-vozroslo-do-40-269409773.html

Трагедия в Испании: число пострадавших на фестивале возросло до 40

Трагедия в Испании: число пострадавших на фестивале возросло до 40

Ранее власти сообщали об одном погибшем и 17 раненых 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T16:00+0400

2022-08-13T16:00+0400

2022-08-13T16:00+0400

происшествия

в мире

новости

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250663406_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_a4c25ca49492d8746a75ea8efe305b1d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Количество пострадавших в результате обрушения сцены и некоторых конструкций на фестивале Medusa в испанской Кульере (сообщество Валенсия) достигло 40, сообщает местное агентство Efe.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра."Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", – передает агентство на своей странице в Twitter.

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, новости, испания