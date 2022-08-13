https://sputnik-georgia.ru/20220813/tragediya-v-ispanii-chislo-postradavshikh-na-festivale-vozroslo-do-40-269409773.html
Трагедия в Испании: число пострадавших на фестивале возросло до 40
Трагедия в Испании: число пострадавших на фестивале возросло до 40
Ранее власти сообщали об одном погибшем и 17 раненых 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T16:00+0400
2022-08-13T16:00+0400
2022-08-13T16:00+0400
происшествия
в мире
новости
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250663406_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_a4c25ca49492d8746a75ea8efe305b1d.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Количество пострадавших в результате обрушения сцены и некоторых конструкций на фестивале Medusa в испанской Кульере (сообщество Валенсия) достигло 40, сообщает местное агентство Efe.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра."Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", – передает агентство на своей странице в Twitter.
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/14/250663406_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_79de2d9bf6afcd9425615722b612534c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, в мире, новости, испания
Трагедия в Испании: число пострадавших на фестивале возросло до 40
Ранее власти сообщали об одном погибшем и 17 раненых
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik.
Количество пострадавших в результате обрушения сцены и некоторых конструкций на фестивале Medusa в испанской Кульере (сообщество Валенсия) достигло 40, сообщает
местное агентство Efe.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 раненых в результате частичного обрушения сцены из-за сильного ветра.
"Число пострадавших на фестивале Medusa в Кульере, где погиб 22-летний молодой человек, возросло до 40. Несколько конструкций обрушились из-за сильного ветра", – передает агентство на своей странице в Twitter.