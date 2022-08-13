https://sputnik-georgia.ru/20220813/v-gruzii-zhdut-bolshoy-urozhay-yablok-269400574.html

В Грузии ждут большой урожай яблок

В Грузии ждут большой урожай яблок

В этом году прогнозируется обильный урожай яблок примерно в 130-135 тысяч тонн 13.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-13T12:43+0400

2022-08-13T12:43+0400

2022-08-13T12:43+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23432/32/234323299_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9864e01d04caf0f7b2e0255c97b6b296.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Грузии ожидают урожай яблок в объеме 130-135 тысяч тонн, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на встрече с представителями отрасли.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции.На встрече, состоявшейся в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, стороны договорились, что в ближайшее время будет принято взвешенное решение по обеспечению бесперебойного процесса уборки яблок и их сдачи.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков >>За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии