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В Грузии ждут большой урожай яблок
В Грузии ждут большой урожай яблок
В этом году прогнозируется обильный урожай яблок примерно в 130-135 тысяч тонн 13.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-13T12:43+0400
2022-08-13T12:43+0400
2022-08-13T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Грузии ожидают урожай яблок в объеме 130-135 тысяч тонн, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на встрече с представителями отрасли.Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции.На встрече, состоявшейся в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, стороны договорились, что в ближайшее время будет принято взвешенное решение по обеспечению бесперебойного процесса уборки яблок и их сдачи.Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков >>За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии
В Грузии ждут большой урожай яблок
В этом году прогнозируется обильный урожай яблок примерно в 130-135 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Грузии ожидают урожай яблок в объеме 130-135 тысяч тонн, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия на встрече с представителями отрасли.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции.
"В этом году прогнозируется обильный урожай яблок примерно в 130-135 тысяч тонн. Однако частые дожди оказали существенное влияние на качество яблок. В текущем сезоне на перерабатывающие предприятия планируют поставить около 50 тысяч тонн яблок для производства концентрата", – сказал Шамугия.
На встрече, состоявшейся в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, стороны договорились, что в ближайшее время будет принято взвешенное решение по обеспечению бесперебойного процесса уборки яблок и их сдачи.
Из Грузии с 1 августа 2021 года по 20 февраля 2022 года экспортировано 5 308 тонн яблок на сумму 3,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
За отчетный период экспорт почти полностью пришелся на Россию (5 282 тонны), на Украину вывезли 30 тонн, а в Армению – 6 тонн.