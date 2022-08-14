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Число жертв взрыва в Ереване достигло двух
Число жертв взрыва в Ереване достигло двух
Ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T21:10+0400
2022-08-14T21:10+0400
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ТБИЛИСИ 14 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает Минздрав Армении."Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.В МЧС сообщили, что пока нет никакой информации о 20 гражданах, с которыми родные не могут установить связь после взрыва.Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване >>Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.Оперативная ситуация на месте происшествия оценивается как сложная, поскольку возникают новые очаги возгорания. Параллельно проводятся и поисково-спасательные работы.
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в мире, новости, происшествия, армения, ереван
Число жертв взрыва в Ереване достигло двух
21:10 14.08.2022 (обновлено: 21:18 14.08.2022)
Ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы
ТБИЛИСИ 14 авг — Sputnik. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до двух, сообщает Минздрав Армении.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что ранения получили 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней тяжести, 22 человека выписаны из больницы.
В МЧС сообщили, что пока нет никакой информации о 20 гражданах, с которыми родные не могут установить связь после взрыва.
Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнических изделий.
Оперативная ситуация на месте происшествия оценивается как сложная, поскольку возникают новые очаги возгорания. Параллельно проводятся и поисково-спасательные работы.