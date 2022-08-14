https://sputnik-georgia.ru/20220814/rastet-chislo-postradavshikh-v-rezultate-vzryva-v-erevane-269433423.html

Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване

Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване

В тушении огня на территории торгового центра задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора. 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T15:58+0400

2022-08-14T15:58+0400

2022-08-14T16:31+0400

ереван

армения

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0e/269433266_0:6:1114:633_1920x0_80_0_0_d0c2f9698af30671571c28c8ec04ae91.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва и пожара в ТЦ "Сурмалу" выросло до 34, сообщает Sputnik Армении.Ранее Минздрав сообщил об одном погибшем и 26 пострадавших.На место происшествия прибыл глава МЧС Армении Армен Памбухчян. Там же находятся заместители министра и директор Спасательной службы МЧС, полковник Армен Гаспарян.В торговом центре Еревана произошел взрыв >>В тушении огня задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнической продукции.

ереван

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ереван, армения, новости, происшествия