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Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване
Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване
В тушении огня на территории торгового центра задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора. 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T15:58+0400
2022-08-14T15:58+0400
2022-08-14T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва и пожара в ТЦ "Сурмалу" выросло до 34, сообщает Sputnik Армении.Ранее Минздрав сообщил об одном погибшем и 26 пострадавших.На место происшествия прибыл глава МЧС Армении Армен Памбухчян. Там же находятся заместители министра и директор Спасательной службы МЧС, полковник Армен Гаспарян.В торговом центре Еревана произошел взрыв >>В тушении огня задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора.Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнической продукции.
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ереван, армения, новости, происшествия
Растет число пострадавших в результате взрыва в Ереване
15:58 14.08.2022 (обновлено: 16:31 14.08.2022)
В тушении огня на территории торгового центра задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора.
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik.
Число пострадавших в результате взрыва и пожара в ТЦ "Сурмалу" выросло до 34, сообщает Sputnik Армении
.
Ранее Минздрав сообщил об одном погибшем и 26 пострадавших.
На место происшествия прибыл глава МЧС Армении Армен Памбухчян. Там же находятся заместители министра и директор Спасательной службы МЧС, полковник Армен Гаспарян.
В тушении огня задействованы 14 водовозов, 8 грузовиков и 3 трактора.
Днем 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел сильный взрыв с последующим возгоранием. Официальная причина инцидента пока не называется. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в магазине пиротехнической продукции.