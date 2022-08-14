https://sputnik-georgia.ru/20220814/gruzinskie-fermery-prodolzhayut-razvivat-teplichnye-khozyaystva-269436749.html

Грузинские фермеры продолжают развивать тепличные хозяйства

Грузинские фермеры продолжают развивать тепличные хозяйства

Создание теплиц мирового уровня в сельскохозяйственном производстве является одним из приоритетов властей, заявил министр 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T21:54+0400

2022-08-14T21:54+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. На создание и развитие тепличных хозяйств в Грузии в рамках госпрограммы "Льготный агрокредит" выдано более 1,6 тысячи кредитов на сумму 132 миллиона лари (48,9 миллиона долларов), где софинансирование государства составляет более 21 миллиона лари (7,8 миллиона доллара), заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке.Глава Минсельхоза, вместе с губернатором региона Имерети осмотрел тепличное хозяйство в селе Парцканаканеви Цкалтубского муниципалитета.Фермер Гиви Бурджанадзе инвестировал 150 тысяч лари (55,6 тысячи долларов) для обустройства тепличного хозяйства. В том числе 99 тысяч лари (36,7 тысячи долларов) – льготный агрокредит. В хозяйстве трудоустроены четыре человека. Реализуется продукция на экспортных рынках.На разбивку многолетних садов по всей Грузии потратили 133 миллиона лари >>Всего в направлении создания и развития тепличных хозяйств в регионе Имерети выдано более 700 кредитов на сумму 37 миллионов ​​лари (13,7 миллиона долларов), софинансирование, выданное агентством, составляет более 6 миллиона лари (2,2 миллиона долларов).

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грузия, экономика, новости, имерети, отар шамугия , сельское хозяйство грузии