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На разбивку многолетних садов по всей Грузии потратили 133 миллиона лари

На разбивку многолетних садов по всей Грузии потратили 133 миллиона лари

Из всех госпроектов по содействию агропроизводству самым популярным является "Посади будущее" 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T16:46+0400

2022-08-14T16:46+0400

2022-08-14T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Новый ореховый сад разбит на площади 9 гектаров в регионе Имерети в рамках государственной программы "Посади будущее", сообщает Минсельхоз Грузии.Реализация программы "Посади будущее" началось в марте 2015 года и является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.Новый ореховый сад в Зестафони осмотрели глава Минсельхоза Отар Шамугия, вместе с губернатором Имерети Звиадом Шаламберидзе и мажоритарным депутатом Бежаном Цакадзе.Как заявил министр, из всех госпроектов по содействию агропроизводству самым популярным является "Посади будущее"."Уже разбиты новые сады на площади более 17,6 тыс. гектаров по всей стране, и эти площади еще больше увеличатся. Следовательно, увеличивается и производство конкурентоспособной местной продукции, что позволяет большему количеству качественной грузинской продукции появляться на нашем рынке, увеличивать вторичное производство", - сказал Шамугия.В высокогорных регионах Грузии запланированы новые сельхозпроекты >>Кроме того, по его словам, успешная реализация программы помогает экспортировать еще больше грузинской продукции в условиях диверсифицированных рынков.Всего в регионе Имерети разбиты многолетние сады на площади более 1,2 тысячи гектаров. Государственное софинансирование превышает 15 миллионов лари (5,6 миллиона долларов), из которых орехами засажено 207 гектаров площади, а софинансирование составляет 863,8 тысячи лари (почти 320 тысяч долларов).Главная цель программы "Посади будущее" эффективно использовать сельскохозяйственные земли Грузии путем посадки многолетних культур.На развитие высокогорных районов Грузии выделят до миллиарда лари за три года >>В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари (49,3 миллиона долларов). Что касается орехоплодных культур, то сады по всей стране разбиты на 8,5 гектара. Софинансирование составляет 39,2 миллиона лари (14,5 миллиона долларов).

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство грузии