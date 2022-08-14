https://sputnik-georgia.ru/20220814/lesnoe-agentstvo-do-kontsa-goda-trudoustroit-200-sotsialno-nezaschischennykh-grazhdan-269395736.html

Лесное агентство до конца года трудоустроит 200 социально незащищенных граждан

Лесное агентство до конца года трудоустроит 200 социально незащищенных граждан

В рамках программы трудоустройства в Имерети уже начали работу 37 социально незащищенных граждан 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальное лесное агентство Грузии до конца года трудоустроит дополнительно 200 социально незащищенных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.В рамках масштабной программы, начатой по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Национальное лесное агентство в региональных лесных службах и "деловых дворах" трудоустроило 233 гражданина, получающих социальное пособие.Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили встретились в "деловом дворе" Зестафони (Имерети) с трудоустроенными в рамках программы людьми и ознакомились с их рабочими условиями.Работа для соцнезащищенных в Грузии: трудоустроились более 12 тысяч человек >>В Зестафони "деловой двор" открылся в сентябре 2020 года. На сегодняшний день здесь работают 9 лесников и 3 бенефициара программы трудоустройства.Лесная служба региона Имерети обслуживает население 12 районов. В рамках программы трудоустройства в Имерети уже начали работу 37 социально незащищенных граждан."Я работаю в лесной службе в рамках программы трудоустройства. Для меня важно, что из-за общественной работы не отменяют социальную помощь. У меня три малолетних ребенка, которых воспитываю одна. По решению премьер-министра в течение четырех лет сохранится помощь и в то же время я буду трудоустроена и у меня будет дополнительный доход", – сказала бенефициар программы Этер Бакрадзе.В системе Национального лесного агентства выделено 790 рабочих мест для социально незащищенных граждан. В девяти региональных службах уже трудоустроены в Кахети 17 человек, в Квемо Картли – 33 человека, в Шида Картли – 4, Мцхета-Мтианети – 17, Имерети – 37, Самегрело - Земо Сванети – 8, Самцхе-Джавахети – 21, Рача-Лечхуми Квемо-Сванети – 46, Гурия – 17.Нужно отметить, что почти во всех регионах Грузии уже открыто 43 "деловых двора". Обустройство "деловых дворов" предусмотрено новым Лесным кодексом. Он является одним из главных инструментов внедрения устойчивого управления лесов.

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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, социальная сфера в грузии