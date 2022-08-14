https://sputnik-georgia.ru/20220814/novyy-plan-razvitiya-tbilisskogo-aeroporta-budet-rasschitan-na-20-let-269437067.html
Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет
Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет
Работа над планом развития аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а в январе 2023 года план будет передан государству 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T23:03+0400
2022-08-14T23:03+0400
2022-08-14T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Для развития инфраструктуры, а также увеличения пассажиро- и грузопотока, у Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели появится 20-летний генплан, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.Работа над документом начата. Генплан охватит все направления развития Тбилисского международного аэропорта на ближайшие 20 лет.Работа над планом развития аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а в январе 2023 года план будет передан государству.В процессе разработки генплана управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с авторитетной международной экспертной компанией в области авиации - ADP Ingénierie (ADPI), которая является одной из ведущих экспертно-консалтинговых компаний в планировании аэропортов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Представители ADPI находятся в Грузии. Они на месте знакомятся с инфраструктурой аэропорта, также были проведены встречи с представителями государственных ведомств, авиационных властей и авиакомпаний.Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт >>TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту была проведена полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.
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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, авиасообщение в грузии
Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет
23:03 14.08.2022 (обновлено: 23:11 14.08.2022)
Работа над планом развития аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а в январе 2023 года план будет передан государству
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Для развития инфраструктуры, а также увеличения пассажиро- и грузопотока, у Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели появится 20-летний генплан, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
Работа над документом начата. Генплан охватит все направления развития Тбилисского международного аэропорта на ближайшие 20 лет.
"По нашему заказу французская компания ADPI работает над 20-летним планом развития Тбилисского международного аэропорта... До конца года документ будет у нас в готовом виде, и мы передадим его государству", — сказала генеральный менеджер TAV Georgia Тея Закарадзе.
Работа над планом развития аэропорта будет завершена к концу 2022 года, а в январе 2023 года план будет передан государству.
В процессе разработки генплана управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми TAV Georgia сотрудничает с авторитетной международной экспертной компанией в области авиации - ADP Ingénierie (ADPI), которая является одной из ведущих экспертно-консалтинговых компаний в планировании аэропортов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
Представители ADPI находятся в Грузии. Они на месте знакомятся с инфраструктурой аэропорта, также были проведены встречи с представителями государственных ведомств, авиационных властей и авиакомпаний.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту была проведена полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.