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Поставки нефти в Европу из Венесуэлы приостановлены

Поставки нефти в Европу из Венесуэлы приостановлены

PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA уже не заинтересована в списании своих долгов перед итальянской Eni и испанской Repsol в обмен на поставки им нефти.Госдеп разрешил Каракасу поставлять нефть в ЕС для замещения российских энергоносителей. Предполагалось, что деньги Венесуэла получать не будет, так как они будут перекрывать долги.В статье Reuters отмечается, что благодаря венесуэльской нефти Европа смогла сократить импорт российского черного золота после начала спецоперации на Украине.Прокачка нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию возобновлена >>Источник агентства утверждает, что PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно. А сделки в формате "нефть в обмен на списание долга" Каракасу больше неинтересны.В графике отгрузок PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес Eni и Repsol.По данным СМИ, за два летних месяца Венесуэла экспортировала в Европу по 545 тыс. баррелей в сутки. За июнь и июль итальянская компания импортировала из Венесуэлы 3,6 млн баррелей. Весь объем был перенаправлен в Испанию для переработки.

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