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Самое драматическое событие в истории Грузии – премьер о войне в Абхазии
Самое драматическое событие в истории Грузии – премьер о войне в Абхазии
Сегодня, 14 августа, исполняется 30 лет с начала войны в Абхазии 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T10:51+0400
2022-08-14T10:51+0400
2022-08-14T10:51+0400
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политика
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ираклий гарибашвили
абхазская война
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Политика, ориентированная на мир, взаимоуважение и диалог, будет способствовать строительству единого демократического государства совместно грузинами, абхазами и осетинами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Сегодня, 14 августа, исполняется 30 лет с начала войны в Абхазии. Премьер почтил светлую память погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.По словам премьера, Абхазская война - самое драматическое событие в новейшей истории Грузии."Братский конфликт принес неоправданные разрушения, заставил сотни тысяч людей стать вынужденными переселенцами на собственной родине и, что самое печальное, стоил жизни многим нашим согражданам, солдатам и мирным жителям с обеих сторон", - сказал Гарибашвили.Карасин: Запад пытается сорвать работу Женевских дискуссий >>Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.
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грузия, политика, новости, абхазия, ираклий гарибашвили, абхазская война
Самое драматическое событие в истории Грузии – премьер о войне в Абхазии
Сегодня, 14 августа, исполняется 30 лет с начала войны в Абхазии
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Политика, ориентированная на мир, взаимоуважение и диалог, будет способствовать строительству единого демократического государства совместно грузинами, абхазами и осетинами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Сегодня, 14 августа, исполняется 30 лет с начала войны в Абхазии. Премьер почтил светлую память погибших в ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах.
"Глубоко верю, что наша политика, ориентированная на мир, взаимное уважение и диалог, приближает тот день, когда мы вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями продолжим строить единое, сильное, мирное, демократическое государство", - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, Абхазская война - самое драматическое событие в новейшей истории Грузии.
"Братский конфликт принес неоправданные разрушения, заставил сотни тысяч людей стать вынужденными переселенцами на собственной родине и, что самое печальное, стоил жизни многим нашим согражданам, солдатам и мирным жителям с обеих сторон", - сказал Гарибашвили.
Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.