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Семейная ссора в Тбилиси закончилась убийством матери
Семейная ссора в Тбилиси закончилась убийством матери
Следствие установило, что обвиняемый 13 августа повздорил с матерью, после чего ранил ее ножом 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T19:23+0400
2022-08-14T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Семейная ссора между матерью и сыном закончилась убийством – 18-летнему парню грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемый 13 августа повздорил с матерью, после чего ранил ее ножом.Кроме того, в совершении преступления молодому парню помогал 19-летний друг.Поножовщина на черноморском курорте Грузии – убит молодой мужчина >>В результате полученных ран женщина скончалась на месте.Полицейские задержали молодых людей вскоре после случившегося.Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство по отношению к члену семьи, совершенной группой лиц" и "умышленное убийство, совершенное группой лиц". Молодым парням грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии
Семейная ссора в Тбилиси закончилась убийством матери
19:23 14.08.2022 (обновлено: 19:41 14.08.2022)
Следствие установило, что обвиняемый 13 августа повздорил с матерью, после чего ранил ее ножом
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Семейная ссора между матерью и сыном закончилась убийством – 18-летнему парню грозит бессрочное заключение, сообщается на сайте МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый 13 августа повздорил с матерью, после чего ранил ее ножом.
Кроме того, в совершении преступления молодому парню помогал 19-летний друг.
В результате полученных ран женщина скончалась на месте.
Полицейские задержали молодых людей вскоре после случившегося.
Уголовное дело возбуждено по статьям "умышленное убийство по отношению к члену семьи, совершенной группой лиц" и "умышленное убийство, совершенное группой лиц". Молодым парням грозит от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.