https://sputnik-georgia.ru/20220814/zhiteley-gruzii-preduprezhdayut-o-riske-lesnykh-pozharov-269432446.html

Жителей Грузии предупреждают о риске лесных пожаров

Жителей Грузии предупреждают о риске лесных пожаров

Повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T15:10+0400

2022-08-14T15:10+0400

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грузия

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лесные пожары

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В ведомстве отмечают, что повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа. За этот период столбик термометра будет показывать 34-39 градусов.Кроме того, 15 августа наряду с жарой в горных районах местами ожидается сильный ветер, что создаст благоприятные условия для возникновения лесных пожаров.Осторожно, лесные пожары – что нужно знать при появлении очагов возгорания в Грузии >>В случае возгорания, жителям следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасностью "112".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, погода, лесные пожары, национальное агентство охраны окружающей среды