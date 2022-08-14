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Жителей Грузии предупреждают о риске лесных пожаров
Жителей Грузии предупреждают о риске лесных пожаров
Повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T15:10+0400
2022-08-14T15:27+0400
грузия
новости
происшествия
погода
лесные пожары
национальное агентство охраны окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В ведомстве отмечают, что повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа. За этот период столбик термометра будет показывать 34-39 градусов.Кроме того, 15 августа наряду с жарой в горных районах местами ожидается сильный ветер, что создаст благоприятные условия для возникновения лесных пожаров.Осторожно, лесные пожары – что нужно знать при появлении очагов возгорания в Грузии &gt;&gt;В случае возгорания, жителям следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасностью "112".
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грузия, новости, происшествия, погода, лесные пожары, национальное агентство охраны окружающей среды

Жителей Грузии предупреждают о риске лесных пожаров

15:10 14.08.2022 (обновлено: 15:27 14.08.2022)
© Sputnik / STRINGERЛесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви - Sputnik Грузия, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / STRINGER
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Повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинские спасатели предупреждают жителей страны об опасности возникновения лесных пожаров на фоне высокой температуры воздуха, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В ведомстве отмечают, что повышенная угроза лесных пожаров связана с высокой температурой воздуха, которая сохранится в стране до 19 августа. За этот период столбик термометра будет показывать 34-39 градусов.
Кроме того, 15 августа наряду с жарой в горных районах местами ожидается сильный ветер, что создаст благоприятные условия для возникновения лесных пожаров.
Осторожно, лесные пожары – что нужно знать при появлении очагов возгорания в Грузии >>
В случае возгорания, жителям следует немедленно сообщить в Центр управления общественной безопасностью "112".
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