https://sputnik-georgia.ru/20220815/dokhody-gruzii-ot-turizma-v-iyule-vpervye-prevysil-dopandemiynyy-uroven-269454449.html

Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень

Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень

Наблюдаемые тенденции в экспорте и туризме позволяют говорить о сохранении высоких темпов экономического роста, заявил премьер 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T14:39+0400

2022-08-15T14:39+0400

2022-08-15T14:48+0400

грузия

новости

туризм

экономика

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268893564_0:0:3351:1885_1920x0_80_0_0_87cf6d0b976a51a3174ab6ae53bf5fa4.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В июле впервые после пандемии доходы от туризма превысили данные 2019 года, у нас рекордный уровень доходов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Доход Грузии от туризма в июле составил составил 476 миллионов долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А если сравнить это с показателем 2021 года, то это примерно на 130% больше, а общая выручка от путешествий за январь-июль составила 1,6 миллиарда долларов.По его словам, наблюдаемые тенденции в экспорте и туризме позволяют говорить о сохранении высоких темпов экономического роста.Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз >>По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна за семь месяцев с начала года приняла 2,3 миллиона международных визитеров – на 52,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм, экономика, ираклий гарибашвили