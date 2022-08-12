https://sputnik-georgia.ru/20220812/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-pochti-v-shest-raz-269376897.html

Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз

Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,4% от общего числа иностранцев 12.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-12T09:01+0400

2022-08-12T09:01+0400

2022-08-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. В январе-июле 2022 года Грузию посетили 403,9 тысячи граждан России, что на 486,1% больше, чем за первые семь месяцев 2021 года и на 52,5% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за семь месяцев с начала года приняла 2,3 миллиона международных визитеров – на 52,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году."Пандемийный синдром" в туризме, или Чего ждать Грузии в 2022 году >>Из общего числа визитов, 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем в январе-июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 61,9%.Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в июле 2022 года страну посетили 156,7 тысячи граждан России, что на 525,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 1,5% меньше, чем в 2019. Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-июле они въезжали в Грузию 147,2 тысячи раз. Это больше на 136%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 61,4% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 37,7% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 517,6 тысячи путешественников.

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грузия, туризм, россия, новости, экономика, общество, национальная администрация туризма грузии, статистика