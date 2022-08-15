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Граждан России приезжает в Грузию меньше, чем до пандемии

Граждан России приезжает в Грузию меньше, чем до пандемии

Власти не видят причин для существования какой-то проблемы в прибытии туристов из России, заявил министр 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Показатели въезда граждан России в Грузию сокращены вдвое по сравнению с периодом до пандемии COVID-19, заявил журналистам на брифинге министр финансов Лаша Хуцишвили.Разговоры со стороны оппозиционеров о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине не утихают. По их словам, это представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По словам Хуцишвили, опасения выраженные в этом направлении, совершенно непонятны, так как цифры говорят сами за себя."Эта информация публичная, эта информация доступна, и поэтому любой человек может получить доступ к информации, проанализировать эту информацию, и поэтому мы не видим никаких рисков в этом направлении, что в стране может существовать какая-то проблема", - сказал он.Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень >>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявлял ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в июле 2022 года страну посетили 156,7 тысячи граждан России, что на 525,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 1,5% меньше, чем в 2019.

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