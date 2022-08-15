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Граждан России приезжает в Грузию меньше, чем до пандемии
Граждан России приезжает в Грузию меньше, чем до пандемии
Власти не видят причин для существования какой-то проблемы в прибытии туристов из России, заявил министр 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T22:56+0400
2022-08-15T22:56+0400
2022-08-15T23:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Показатели въезда граждан России в Грузию сокращены вдвое по сравнению с периодом до пандемии COVID-19, заявил журналистам на брифинге министр финансов Лаша Хуцишвили.Разговоры со стороны оппозиционеров о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине не утихают. По их словам, это представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.По словам Хуцишвили, опасения выраженные в этом направлении, совершенно непонятны, так как цифры говорят сами за себя."Эта информация публичная, эта информация доступна, и поэтому любой человек может получить доступ к информации, проанализировать эту информацию, и поэтому мы не видим никаких рисков в этом направлении, что в стране может существовать какая-то проблема", - сказал он.Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень >>Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявлял ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в июле 2022 года страну посетили 156,7 тысячи граждан России, что на 525,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 1,5% меньше, чем в 2019.
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грузия, новости, туризм, россия, туристы
Граждан России приезжает в Грузию меньше, чем до пандемии
22:56 15.08.2022 (обновлено: 23:27 15.08.2022)
Власти не видят причин для существования какой-то проблемы в прибытии туристов из России, заявил министр
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Показатели въезда граждан России в Грузию сокращены вдвое по сравнению с периодом до пандемии COVID-19, заявил журналистам на брифинге министр финансов Лаша Хуцишвили.
Разговоры со стороны оппозиционеров о бесконтрольном въезде россиян в Грузию после начала конфликта на Украине не утихают. По их словам, это представляет угрозу для страны. Ряд партий выступили даже за введение визового режима для россиян.
"Нельзя сравнивать с периодом пандемии, когда границы были закрыты, а пограничные пункты практически не работали... Естественно, мы должны сравнивать с периодом до пандемии, и если сравнивать цифры, то они не увеличены, а уменьшены вдвое", - заявил глава Минфина.
По словам Хуцишвили, опасения выраженные в этом направлении, совершенно непонятны, так как цифры говорят сами за себя.
"Эта информация публичная, эта информация доступна, и поэтому любой человек может получить доступ к информации, проанализировать эту информацию, и поэтому мы не видим никаких рисков в этом направлении, что в стране может существовать какая-то проблема", - сказал он.
Что касается граждан России, въехавших в Грузию после 24 февраля и находящихся в стране по состоянию на 31 июля, их количество составляет менее 110 тысяч, то есть около 3% от населения Грузии. Это в три раза меньше, чем в 2019 году. Более того, большинство из них по национальности грузины – в России живут около миллиона грузин, заявлял ранее председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в июле 2022 года страну посетили 156,7 тысячи граждан России, что на 525,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 1,5% меньше, чем в 2019.