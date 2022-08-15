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Грузия установила рекорд по экспорту
Грузия установила рекорд по экспорту
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T17:07+0400
2022-08-15T17:07+0400
2022-08-15T17:07+0400
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ираклий гарибашвили
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В июле в Грузии был зафиксирован рекордный объем экспорта - 540 миллионов долларов, заявил Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По его словам, всего за январь-июль экспорт увеличился почти на 37% и составил более 3 миллиардов долларов.Данные статистикиВнешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень >>Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 36,3% больше, чем в январе-июле 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил четыре миллиарда долларов, что на 36,1% больше, чем за первых семь месяцев 2021 года.
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+74956456601
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Грузия установила рекорд по экспорту
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В июле в Грузии был зафиксирован рекордный объем экспорта - 540 миллионов долларов, заявил Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
"Если сравнивать с прошлым годом, у нас почти 40-процентный рост экспорта. Также хочу сказать, что указанный показатель экспорта является рекордным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также с другими месяцами", -заявил премьер.
По его словам, всего за январь-июль экспорт увеличился почти на 37% и составил более 3 миллиардов долларов.
Данные статистики
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении
Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.
Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 36,3% больше, чем в январе-июле 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил четыре миллиарда долларов, что на 36,1% больше, чем за первых семь месяцев 2021 года.