https://sputnik-georgia.ru/20220815/gruziya-ustanovila-rekord-po-eksportu-269463884.html

Грузия установила рекорд по экспорту

Грузия установила рекорд по экспорту

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T17:07+0400

2022-08-15T17:07+0400

2022-08-15T17:07+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В июле в Грузии был зафиксирован рекордный объем экспорта - 540 миллионов долларов, заявил Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По его словам, всего за январь-июль экспорт увеличился почти на 37% и составил более 3 миллиардов долларов.Данные статистикиВнешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2022 года вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,1 миллиарда долларов, что на 34,8% больше данных за январь-июль 2021 года.Доходы Грузии от туризма в июле впервые превысили допандемийный уровень >>Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 36,3% больше, чем в январе-июле 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил четыре миллиарда долларов, что на 36,1% больше, чем за первых семь месяцев 2021 года.

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