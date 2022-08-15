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Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер
Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер
Субсидирование винограда обойдется государству более, чем в 55 миллионов долларов 15.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Грузии в этом году ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. "Ртвели 2022" начнется в ближайшие дни с винного региона страны – Кахети. Сбор урожая винограда традиционно проходит организованно. Часть сотрудников Координационного штаба уже находятся в Кахети. С полной нагрузкой штаб заработает уже в начале следующей недели. Он отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году развитие этой отрасли было названо приоритетом. В этом году, как и прежде, правительство запустит программу субсидирования винограда, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.К процессу, по его словам, подключатся около 300 винных компаний. Представители правительства уже провели встречи с руководством компаний, чтобы работать с ними в координации. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (более 55 млн долларов).Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями&gt;&gt;При этом премьер раскритиковал прежние власти Грузии. По его словам, до 2012 года власти никак не помогали фермерам, более того, они оказывали давление на виноградарей, призывая вырезать виноградники и не сдавать виноград. До 2012 года, по словам Гарибашвили, в Грузии было около 30 винодельческих компаний, а сейчас их более 300, и их доходы составляют сотни миллионов долларов. Кроме того, сегодня в отрасли трудоустроены около 25 тысяч виноградарей.
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Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер

15:08 15.08.2022 (обновлено: 15:17 15.08.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 15.08.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Субсидирование винограда обойдется государству более, чем в 55 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Грузии в этом году ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Ртвели 2022" начнется в ближайшие дни с винного региона страны – Кахети. Сбор урожая винограда традиционно проходит организованно. Часть сотрудников Координационного штаба уже находятся в Кахети. С полной нагрузкой штаб заработает уже в начале следующей недели.

"Виноградарство и виноделие – стратегическая отрасль нашей страны... Именно правильные, эффективные шаги с нашей стороны дали важные результаты", – заявил Гарибашвили в начале заседания правительства.

Он отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году развитие этой отрасли было названо приоритетом.
В этом году, как и прежде, правительство запустит программу субсидирования винограда, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.

"Естественно, и в этом году осуществим субсидирование. Цена одного килограмма белого винограда будет минимум 90 тетри (около 35 центов). Ни один килограмм винограда не останется не сданным. Государство максимально окажет поддержку нашим виноградарям", – сказал Гарибашвили.

К процессу, по его словам, подключатся около 300 винных компаний. Представители правительства уже провели встречи с руководством компаний, чтобы работать с ними в координации.
Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (более 55 млн долларов).
Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями>>
При этом премьер раскритиковал прежние власти Грузии. По его словам, до 2012 года власти никак не помогали фермерам, более того, они оказывали давление на виноградарей, призывая вырезать виноградники и не сдавать виноград.
До 2012 года, по словам Гарибашвили, в Грузии было около 30 винодельческих компаний, а сейчас их более 300, и их доходы составляют сотни миллионов долларов.
Кроме того, сегодня в отрасли трудоустроены около 25 тысяч виноградарей.
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