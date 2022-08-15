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Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер
Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер
Субсидирование винограда обойдется государству более, чем в 55 миллионов долларов 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T15:08+0400
2022-08-15T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Грузии в этом году ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. "Ртвели 2022" начнется в ближайшие дни с винного региона страны – Кахети. Сбор урожая винограда традиционно проходит организованно. Часть сотрудников Координационного штаба уже находятся в Кахети. С полной нагрузкой штаб заработает уже в начале следующей недели. Он отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году развитие этой отрасли было названо приоритетом. В этом году, как и прежде, правительство запустит программу субсидирования винограда, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.К процессу, по его словам, подключатся около 300 винных компаний. Представители правительства уже провели встречи с руководством компаний, чтобы работать с ними в координации. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (более 55 млн долларов).Ртвели 2022: глава Минсельхоза Грузии обсудил вопросы сбора урожая с винкомпаниями>>При этом премьер раскритиковал прежние власти Грузии. По его словам, до 2012 года власти никак не помогали фермерам, более того, они оказывали давление на виноградарей, призывая вырезать виноградники и не сдавать виноград. До 2012 года, по словам Гарибашвили, в Грузии было около 30 винодельческих компаний, а сейчас их более 300, и их доходы составляют сотни миллионов долларов. Кроме того, сегодня в отрасли трудоустроены около 25 тысяч виноградарей.
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грузия, экономика, новости
Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер
15:08 15.08.2022 (обновлено: 15:17 15.08.2022)
Субсидирование винограда обойдется государству более, чем в 55 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. В Грузии в этом году ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Ртвели 2022" начнется в ближайшие дни с винного региона страны – Кахети. Сбор урожая винограда традиционно проходит организованно. Часть сотрудников Координационного штаба уже находятся в Кахети. С полной нагрузкой штаб заработает уже в начале следующей недели.
"Виноградарство и виноделие – стратегическая отрасль нашей страны... Именно правильные, эффективные шаги с нашей стороны дали важные результаты", – заявил Гарибашвили в начале заседания правительства.
Он отметил, что после смены власти в Грузии в 2012 году развитие этой отрасли было названо приоритетом.
В этом году, как и прежде, правительство запустит программу субсидирования винограда, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.
"Естественно, и в этом году осуществим субсидирование. Цена одного килограмма белого винограда будет минимум 90 тетри (около 35 центов). Ни один килограмм винограда не останется не сданным. Государство максимально окажет поддержку нашим виноградарям", – сказал Гарибашвили.
К процессу, по его словам, подключатся около 300 винных компаний. Представители правительства уже провели встречи с руководством компаний, чтобы работать с ними в координации.
Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (более 55 млн долларов).
При этом премьер раскритиковал прежние власти Грузии. По его словам, до 2012 года власти никак не помогали фермерам, более того, они оказывали давление на виноградарей, призывая вырезать виноградники и не сдавать виноград.
До 2012 года, по словам Гарибашвили, в Грузии было около 30 винодельческих компаний, а сейчас их более 300, и их доходы составляют сотни миллионов долларов.
Кроме того, сегодня в отрасли трудоустроены около 25 тысяч виноградарей.