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Канатную дорогу на Черепашье озеро закроют из-за плановых работ
Канатную дорогу на Черепашье озеро закроют из-за плановых работ
Планируется проведение плановых восстановительных работ на канатной дороге 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T20:06+0400
2022-08-15T20:06+0400
2022-08-15T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, временно не сможет обслуживать пассажиров из-за технических работ, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По информации ведомства, канатку закроют 16 августа на один день.Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах >>Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.
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грузия, новости, тбилиси, черепашье озеро, туризм, канатная дорога
Канатную дорогу на Черепашье озеро закроют из-за плановых работ
Планируется проведение плановых восстановительных работ на канатной дороге
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, временно не сможет обслуживать пассажиров из-за технических работ, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
По информации ведомства, канатку закроют 16 августа на один день.
"Планируется проведение плановых восстановительных работ на канатной дороге, а также тестирование электронных систем и систем безопасности дороги", - говорится в сообщении.
Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.
Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.
Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.