https://sputnik-georgia.ru/20220815/kanatnuyu-dorogu-na-cherepashe-ozero-zakroyut-iz-za-planovykh-rabot-269469086.html

Канатную дорогу на Черепашье озеро закроют из-за плановых работ

Канатную дорогу на Черепашье озеро закроют из-за плановых работ

Планируется проведение плановых восстановительных работ на канатной дороге 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая столичный район Ваке с Черепашьим озером, временно не сможет обслуживать пассажиров из-за технических работ, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По информации ведомства, канатку закроют 16 августа на один день.Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства.Перемещение на канатке будет недоступно в среду, 17 августа.Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах >>Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.

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грузия, новости, тбилиси, черепашье озеро, туризм, канатная дорога