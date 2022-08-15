https://sputnik-georgia.ru/20220815/premer-gruzii-tseny-na-toplivo-v-strane-snizhayutsya-269458064.html

Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются

Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются

Антимонопольному агентству рекомендовано начать расследование и проверить добросовестность импортеров, отметил премьер 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T15:38+0400

2022-08-15T15:38+0400

2022-08-15T15:38+0400

грузия

новости

экономика

бензин

цены на топливо

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Несмотря на то, что цены на топливо были снижены в июле и августе, импортеры обещали нам, что они собираются снизить их еще больше, на 20-30 тетри к концу августа, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).Премьер подчеркнул, что он лично курирует вопрос, связанный с ценами на топливо."Мы будем продолжать работать. Импортеры обещали нам, что к концу августа они снизят цены на 20-30 тетри, но нужна большая прозрачность. Мы должны предоставить гражданам как можно более подробную информацию – с какой ставкой они работают, какая у них прибыль и т. д.", – отметил Гарибашвили.Могли, но не снизили - Агентство конкуренции о ценах на топливо в Грузии >>Глава правительства сообщил, что поручил антимонопольному органу начать расследование и проверить добросовестность импортеров, а самих бизнесменов призвал лучше согласовывать свои действия с государством и простыми гражданами.

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грузия, новости, экономика, бензин, цены на топливо, ираклий гарибашвили