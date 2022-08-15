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Промежуточные или внеочередные выборы? Суд рассмотрит иск против ЦИК Грузии

Промежуточные или внеочередные выборы? Суд рассмотрит иск против ЦИК Грузии

НПО настаивает на прекращении полномочий всего сакребуло в районе Сенаки 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Авторитетная неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) подала иск против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).Выборы назначены на 1 октября. Голосование пройдет на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата. Депутатское кресло в сакребуло Сенаки освободилось после того, как 31 мая были досрочно прекращены полномочия члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия. Заседания в этом сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа. Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК ответил на обвинения>>В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.

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