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Промежуточные или внеочередные выборы? Суд рассмотрит иск против ЦИК Грузии
Промежуточные или внеочередные выборы? Суд рассмотрит иск против ЦИК Грузии
НПО настаивает на прекращении полномочий всего сакребуло в районе Сенаки 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T12:11+0400
2022-08-15T12:11+0400
2022-08-15T12:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Авторитетная неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) подала иск против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).Выборы назначены на 1 октября. Голосование пройдет на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата. Депутатское кресло в сакребуло Сенаки освободилось после того, как 31 мая были досрочно прекращены полномочия члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия. Заседания в этом сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа. Промежуточные выборы в Грузии: ЦИК ответил на обвинения>>В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.
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грузия, политика, новости, сенаки, грузинская мечта
Промежуточные или внеочередные выборы? Суд рассмотрит иск против ЦИК Грузии
12:11 15.08.2022 (обновлено: 12:15 15.08.2022)
НПО настаивает на прекращении полномочий всего сакребуло в районе Сенаки
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Авторитетная неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) подала иск против Центризбиркома Грузии из-за назначения промежуточных выборов в сакребуло (местное собрание) в районе Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).
Выборы назначены на 1 октября. Голосование пройдет на трех участках, население будет выбирать одного мажоритарного депутата. Депутатское кресло в сакребуло Сенаки освободилось после того, как 31 мая были досрочно прекращены полномочия члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.
"АМЮГ требует признания распоряжения ЦИК аннулированным. АМЮГ считает, что назначение промежуточных выборов в сакребуло Сенаки не соответствует закону... Есть основания для назначения в муниципалитете внеочередных выборов", – сказано в сообщении неправительственной организации.
Заседания в этом сакребуло не проводились уже более шести месяцев, что, по мнению НПО, является основанием для безусловного прекращения полномочий этого местного совещательного органа.
В оппозиционном "Нацдвижении" считают, что Цурцумия отказался от депутатского мандата под давлением правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На сегодняшний день, то есть после ухода Цурцумия у оппозиции и "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки по 16 мандатов.