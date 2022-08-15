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Убийство женщины в Тбилиси - один удерживал, а второй наносил ранения
Убийство женщины в Тбилиси - один удерживал, а второй наносил ранения
На суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте обвиняемых на время следствия 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T17:41+0400
2022-08-15T17:41+0400
2022-08-15T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения сыну жестоко убитой в поселении Лило в Тбилиси женщины и его другу, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии. Следствие, которое провело МВД, установило, что 14 августа сын из мести с особой жестокостью нанес матери многочисленные ножевые ранения. В это время его друг удерживал женщину и не давал возможности убежать. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Обоих задержали в тот же день. Сыну убитой предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства по гендерному признаку, группой, в отношении члена семьи с особой жестокостью. Друг обвиняется в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, группой, с особой жестокостью.Преступность в Грузии: новая статистика>> Обоим грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По данным МВД, сыну убитой 17 лет, а его другу - 19.На суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте обвиняемых на время следствия, сказано на сайте Генпрокуратуры.
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, прокуратура, убийство
Убийство женщины в Тбилиси - один удерживал, а второй наносил ранения
17:41 15.08.2022 (обновлено: 17:49 15.08.2022)
На суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте обвиняемых на время следствия
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Прокуратура предъявила обвинения сыну жестоко убитой в поселении Лило в Тбилиси женщины и его другу, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.
Следствие, которое провело МВД, установило, что 14 августа сын из мести с особой жестокостью нанес матери многочисленные ножевые ранения. В это время его друг удерживал женщину и не давал возможности убежать. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Обоих задержали в тот же день.
Сыну убитой предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства по гендерному признаку, группой, в отношении члена семьи с особой жестокостью. Друг обвиняется в умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, группой, с особой жестокостью.
Обоим грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
По данным МВД, сыну убитой 17 лет, а его другу - 19.
На суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте обвиняемых на время следствия, сказано на сайте
Генпрокуратуры.