https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-novaya-mera-presecheniya-269461372.html

В Грузии может появиться новая мера пресечения

В Грузии может появиться новая мера пресечения

На первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T17:59+0400

2022-08-15T17:59+0400

2022-08-15T17:59+0400

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рати брегадзе

шалва папуашвили

ираклий шотадзе

сша

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Представители исполнительной и законодательной власти Грузии обсудили концепцию, которая предполагает появление новой меры пресечения - ограничение передвижения обвиняемого, говорится в сообщении министерства юстиции.Министерство пояснило, что инициатива служит защите прав и достоинства людей.Расходы на исполнение меры пресечения в виде ограничения передвижения будут в 80% меньше, чем в случае ареста. Исполнение, согласно инициированным поправкам в УПК, будет осуществляться посредством электронного мониторинга - на первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов, а также увеличение количества сотрудников центра электронного мониторинга и их переподготовка.Эта мера пресечения не будет распространяться на все виды преступлений и ее применение будет прерогативой суда, пояснил министр юстиции Рати Брегадзе. Ожидается, что ограничения передвижения будет активно применяться в отношении обвиняемых в совершении насилия над женщинами. Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме>>По его словам, система пробации всегда готова в инновациям. В обсуждении новой законодательной инициативы приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе, представители госструктур, а также аппарата Народного защитника Грузии, Ассоциации адвокатов, неправительственных организаций, в том числе "Ассоциации молодых юристов", и представитель посольства США.

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грузия, новости, общество, рати брегадзе, шалва папуашвили, ираклий шотадзе, сша