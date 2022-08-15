https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-novaya-mera-presecheniya-269461372.html
В Грузии может появиться новая мера пресечения
В Грузии может появиться новая мера пресечения
На первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T17:59+0400
2022-08-15T17:59+0400
2022-08-15T17:59+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
шалва папуашвили
ираклий шотадзе
сша
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Представители исполнительной и законодательной власти Грузии обсудили концепцию, которая предполагает появление новой меры пресечения - ограничение передвижения обвиняемого, говорится в сообщении министерства юстиции.Министерство пояснило, что инициатива служит защите прав и достоинства людей.Расходы на исполнение меры пресечения в виде ограничения передвижения будут в 80% меньше, чем в случае ареста. Исполнение, согласно инициированным поправкам в УПК, будет осуществляться посредством электронного мониторинга - на первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов, а также увеличение количества сотрудников центра электронного мониторинга и их переподготовка.Эта мера пресечения не будет распространяться на все виды преступлений и ее применение будет прерогативой суда, пояснил министр юстиции Рати Брегадзе. Ожидается, что ограничения передвижения будет активно применяться в отношении обвиняемых в совершении насилия над женщинами. Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме>>По его словам, система пробации всегда готова в инновациям. В обсуждении новой законодательной инициативы приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе, представители госструктур, а также аппарата Народного защитника Грузии, Ассоциации адвокатов, неправительственных организаций, в том числе "Ассоциации молодых юристов", и представитель посольства США.
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, шалва папуашвили, ираклий шотадзе, сша
В Грузии может появиться новая мера пресечения
На первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Представители исполнительной и законодательной власти Грузии обсудили концепцию, которая предполагает появление новой меры пресечения - ограничение передвижения обвиняемого, говорится в сообщении министерства юстиции.
Министерство пояснило, что инициатива служит защите прав и достоинства людей.
"С одной стороны, это предполагает гуманный подход в отношении обвиняемых и применение в их отношении более мягкой меры пресечения нежели арест, а с другой - экономит расходы государства", - сказано в сообщении.
Расходы на исполнение меры пресечения в виде ограничения передвижения будут в 80% меньше, чем в случае ареста.
Исполнение, согласно инициированным поправкам в УПК, будет осуществляться посредством электронного мониторинга - на первом этапе планируется приобретение 1 тысячи электронных браслетов, а также увеличение количества сотрудников центра электронного мониторинга и их переподготовка.
Эта мера пресечения не будет распространяться на все виды преступлений и ее применение будет прерогативой суда, пояснил
министр юстиции Рати Брегадзе.
Ожидается, что ограничения передвижения будет активно применяться в отношении обвиняемых в совершении насилия над женщинами.
По его словам, система пробации всегда готова в инновациям.
В обсуждении новой законодательной инициативы приняли участие председатель парламента Шалва Папуашвили, Генеральный прокурор Ираклий Шотадзе, представители госструктур, а также аппарата Народного защитника Грузии, Ассоциации адвокатов, неправительственных организаций, в том числе "Ассоциации молодых юристов", и представитель посольства США.