https://sputnik-georgia.ru/20220814/obvinyaemyy-v-ubiystve-zheny-na-zapade-gruzii-budet-zhdat-suda-v-tyurme-269430596.html
Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме
Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме
Обвиняемый избил экс-супругу в присутствии их несовершеннолетнего сына, после чего нанес ей множественные ранения 14.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-14T13:03+0400
2022-08-14T13:03+0400
2022-08-14T13:50+0400
грузия
новости
происшествия
озургети
генеральная прокуратура грузии
семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В качестве меры пресечения для обвиняемого в умышленном убийстве супруги при отягчающих обстоятельствах суд избрал тюремное заключение, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Следствием, проведенным МВД, установлено, что обвиняемый 12 августа посетил свою бывшую жену дома в Озургети. Мужчина хотел помириться и продолжить жить вместе, но женщина ответила отказом, из-за чего и произошла ссора.По информации прокуратуры, обвиняемый был многократно судим. В 2018, 2020 и 2021 годах по решению Озургетского районного суда он был осужден за физическое насилие и систематические оскорбления в адрес бывшей супруги. По всем делам он был приговорен к лишению свободы.Кроме того, в 2018 и 2021 годах за психологическое насилие в отношении жертвы мужчине был выписан ограничительный ордер.По информации прокуратуры, мужчина отбыл последний срок и вышел из пенитенциарного учреждения 21 апреля текущего года, но до совершения убийства жалоб на него от бывшей жены не поступало.Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться >>Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье "Умышленное убийство члена семьи по гендерному признаку, совершенное с особой жестокостью, которое предусматривает наказание от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.Также в ведомстве отмечают, что с ребенком умершей работает психолог и соцработник при включенности следственных органов. Отмечается, что опрос потерпевшего и другие следственные действия будут проводиться с учетом интересов несовершеннолетнего, а также с участием психолога.Следствие по делу продолжается."Прокуратура проводит строжайшую уголовно-правовую политику по делам данной категории, что она и будет делать в дальнейшем. Важно, чтобы лицо, совершившее преступление, было наказано по всей строгости закона и правосудие свершилось", - говорится в сообщении.Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции >>Прокуратура призывает всех воздержаться от распространения непроверенной и такой информации, которая может внушать потерпевшим нигилизм, следствием чего является нежелание потерпевшего сообщать о насильнике и обращаться в правоохранительные органы.Ведомство отмечает, что в такой момент особенно важно доверие потерпевшего к правоохранительным органам.
озургети
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, озургети, генеральная прокуратура грузии, семейное насилие
Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме
13:03 14.08.2022 (обновлено: 13:50 14.08.2022)
Обвиняемый избил экс-супругу в присутствии их несовершеннолетнего сына, после чего нанес ей множественные ранения
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В качестве меры пресечения для обвиняемого в умышленном убийстве супруги при отягчающих обстоятельствах суд избрал тюремное заключение, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствием, проведенным МВД, установлено, что обвиняемый 12 августа посетил свою бывшую жену дома в Озургети. Мужчина хотел помириться и продолжить жить вместе, но женщина ответила отказом, из-за чего и произошла ссора.
Обвиняемый избил экс-супругу в присутствии их несовершеннолетнего сына, после чего нанес ей множественные ранения и другие телесные повреждения острым предметом. Женщина скончалась на месте.
По информации прокуратуры
, обвиняемый был многократно судим. В 2018, 2020 и 2021 годах по решению Озургетского районного суда он был осужден за физическое насилие и систематические оскорбления в адрес бывшей супруги. По всем делам он был приговорен к лишению свободы.
Кроме того, в 2018 и 2021 годах за психологическое насилие в отношении жертвы мужчине был выписан ограничительный ордер.
По информации прокуратуры, мужчина отбыл последний срок и вышел из пенитенциарного учреждения 21 апреля текущего года, но до совершения убийства жалоб на него от бывшей жены не поступало.
Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье "Умышленное убийство члена семьи по гендерному признаку, совершенное с особой жестокостью, которое предусматривает наказание от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.
Также в ведомстве отмечают, что с ребенком умершей работает психолог и соцработник при включенности следственных органов. Отмечается, что опрос потерпевшего и другие следственные действия будут проводиться с учетом интересов несовершеннолетнего, а также с участием психолога.
Следствие по делу продолжается.
"Прокуратура проводит строжайшую уголовно-правовую политику по делам данной категории, что она и будет делать в дальнейшем. Важно, чтобы лицо, совершившее преступление, было наказано по всей строгости закона и правосудие свершилось", - говорится в сообщении.
Прокуратура призывает всех воздержаться от распространения непроверенной и такой информации, которая может внушать потерпевшим нигилизм, следствием чего является нежелание потерпевшего сообщать о насильнике и обращаться в правоохранительные органы.
Ведомство отмечает, что в такой момент особенно важно доверие потерпевшего к правоохранительным органам.