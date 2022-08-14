https://sputnik-georgia.ru/20220814/obvinyaemyy-v-ubiystve-zheny-na-zapade-gruzii-budet-zhdat-suda-v-tyurme-269430596.html

Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемый в убийстве жены на западе Грузии будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемый избил экс-супругу в присутствии их несовершеннолетнего сына, после чего нанес ей множественные ранения 14.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-14T13:03+0400

2022-08-14T13:03+0400

2022-08-14T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. В качестве меры пресечения для обвиняемого в умышленном убийстве супруги при отягчающих обстоятельствах суд избрал тюремное заключение, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Следствием, проведенным МВД, установлено, что обвиняемый 12 августа посетил свою бывшую жену дома в Озургети. Мужчина хотел помириться и продолжить жить вместе, но женщина ответила отказом, из-за чего и произошла ссора.По информации прокуратуры, обвиняемый был многократно судим. В 2018, 2020 и 2021 годах по решению Озургетского районного суда он был осужден за физическое насилие и систематические оскорбления в адрес бывшей супруги. По всем делам он был приговорен к лишению свободы.Кроме того, в 2018 и 2021 годах за психологическое насилие в отношении жертвы мужчине был выписан ограничительный ордер.По информации прокуратуры, мужчина отбыл последний срок и вышел из пенитенциарного учреждения 21 апреля текущего года, но до совершения убийства жалоб на него от бывшей жены не поступало.Житель Грузии убил бывшую жену за нежелание к нему вернуться >>Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье "Умышленное убийство члена семьи по гендерному признаку, совершенное с особой жестокостью, которое предусматривает наказание от 16 до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.Также в ведомстве отмечают, что с ребенком умершей работает психолог и соцработник при включенности следственных органов. Отмечается, что опрос потерпевшего и другие следственные действия будут проводиться с учетом интересов несовершеннолетнего, а также с участием психолога.Следствие по делу продолжается."Прокуратура проводит строжайшую уголовно-правовую политику по делам данной категории, что она и будет делать в дальнейшем. Важно, чтобы лицо, совершившее преступление, было наказано по всей строгости закона и правосудие свершилось", - говорится в сообщении.Убийство на западе Грузии – экс-супруг покойной сдался полиции >>Прокуратура призывает всех воздержаться от распространения непроверенной и такой информации, которая может внушать потерпевшим нигилизм, следствием чего является нежелание потерпевшего сообщать о насильнике и обращаться в правоохранительные органы.Ведомство отмечает, что в такой момент особенно важно доверие потерпевшего к правоохранительным органам.

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грузия, новости, происшествия, озургети, генеральная прокуратура грузии, семейное насилие