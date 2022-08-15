https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-ot-koronavirusa-ne-vaktsinirovana-dazhe-polovina-naseleniya-269455065.html

В Грузии от коронавируса не вакцинирована даже половина населения

В Грузии от коронавируса не вакцинирована даже половина населения

Врачи недовольны статистикой и призывают население вакцинироваться от вируса 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T16:45+0400

2022-08-15T16:45+0400

2022-08-15T16:45+0400

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Всего 48% взрослого населения вакцинировано в Грузии против коронавируса, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Чхаидзе: коронавирус никуда не уйдет>>>Население Грузии, по последним данным, составляет 3,7 миллиона человек. По словам Чхаидзе, 48 процентов – это очень низкий показатель вакцинации. При этом процесс вакцинации проходит в основном за счет бустер-доз, отметил врач.Чхаидзе выразил сожаление в связи с тем, что новые лица не включаются в процесс вакцинации.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729.Между тем, несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, грузия, новости, общество