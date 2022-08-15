https://sputnik-georgia.ru/20220815/v-gruzii-ot-koronavirusa-ne-vaktsinirovana-dazhe-polovina-naseleniya-269455065.html
В Грузии от коронавируса не вакцинирована даже половина населения
В Грузии от коронавируса не вакцинирована даже половина населения
Врачи недовольны статистикой и призывают население вакцинироваться от вируса 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T16:45+0400
2022-08-15T16:45+0400
2022-08-15T16:45+0400
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вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Всего 48% взрослого населения вакцинировано в Грузии против коронавируса, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Чхаидзе: коронавирус никуда не уйдет>>>Население Грузии, по последним данным, составляет 3,7 миллиона человек. По словам Чхаидзе, 48 процентов – это очень низкий показатель вакцинации. При этом процесс вакцинации проходит в основном за счет бустер-доз, отметил врач.Чхаидзе выразил сожаление в связи с тем, что новые лица не включаются в процесс вакцинации.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729.Между тем, несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса, грузия, новости, общество
В Грузии от коронавируса не вакцинирована даже половина населения
Врачи недовольны статистикой и призывают население вакцинироваться от вируса
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Всего 48% взрослого населения вакцинировано в Грузии против коронавируса, заявил руководитель Нацтехнической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Население Грузии, по последним данным, составляет 3,7 миллиона человек. По словам Чхаидзе, 48 процентов – это очень низкий показатель вакцинации. При этом процесс вакцинации проходит в основном за счет бустер-доз, отметил врач.
"Несколько недель назад в стране допустили проведение четвертой дозы вакцинации для населения старше 50 лет, лиц, входящих в группу риска, и медработников. Четвертая доза рассматривается как возможность повысить показатель иммунной защиты вслед за снижением иммунитета к инфекции", – сказал Чхаидзе в пресс-центре "Мтавари".
Чхаидзе выразил сожаление в связи с тем, что новые лица не включаются в процесс вакцинации.
Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 12 729.
Между тем, несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла, потому что новые подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.
Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.
По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.
По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 710 749 случаев инфицирования, 16 877 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 16,82.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.