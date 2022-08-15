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В Грузии сокращен срок выплаты потребительских кредитов

В Грузии сокращен срок выплаты потребительских кредитов

Решение Нацбанка направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию 15.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-15T07:01+0400

2022-08-15T07:01+0400

2022-08-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. С 15 августа максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет.Решение Нацбанка направлено на снижение дополнительного давления на инфляцию от избыточного роста потребительских кредитов. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в июле 2022 года годовой уровень инфляции составил 11,5% при целевом показателе 3%.Новая регуляция введена в связи с возросшим спросом на кредитование и будет действовать в течение одного года.Активы банковского сектора Грузии выросли в июне >>С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.В конце июля текущего года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари, – для этих кредитов нет нижнего предела.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии