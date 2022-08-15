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В Испании расследуют сотни жалоб об уколах шприцами
В Испании расследуют сотни жалоб об уколах шприцами
Правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан 15.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-15T13:35+0400
2022-08-15T13:35+0400
2022-08-15T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Испанские правоохранители расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах и ночных заведениях, сообщает местная радиостанция Cadena SER.Так, каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.Дело в том, что правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан.Глава МВД страны Фернандо Гранде-Марласка в начале августа заявил, что правоохранительные органы рассматривают порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.На сегодня Гражданской гвардии и Национальной полиции известно в общей сложности о 203 жалобах за период с 3 июля по 10 августа. Отмечается, что к ним следует добавить еще как минимум 59 случаев: 23 из них зарегистрированы в Каталонии, еще 20 – в Наварре и 16 – в Стране Басков.
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В Испании расследуют сотни жалоб об уколах шприцами
Правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Испанские правоохранители расследуют уже более 260 жалоб об уколах шприцами в общественных местах и ночных заведениях, сообщает местная радиостанция Cadena SER.
Уколы шприцами в местах массового скопления людей становятся серьезной проблемой в Испании. Жертвами злоумышленников уже стали несколько девушек во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне.
Так, каталонская полиция расследует целую серию обращений из-за уколов шприцами в ночных клубах региона. Кроме того, шприцами укололи посетителей музыкального фестиваля в городе Сантандер и дискотек на Балеарских островах. Три девушки были госпитализированы в Валенсии.
Дело в том, что правоохранительные органы Испании еще не составили типологию этого феномена, поскольку ни один из предполагаемых исполнителей еще не задержан.
Глава МВД страны Фернандо Гранде-Марласка в начале августа заявил, что правоохранительные органы рассматривают порядка 60 жалоб об уколах шприцами в общественных местах.
На сегодня Гражданской гвардии и Национальной полиции известно в общей сложности о 203 жалобах за период с 3 июля по 10 августа. Отмечается, что к ним следует добавить еще как минимум 59 случаев: 23 из них зарегистрированы в Каталонии, еще 20 – в Наварре и 16 – в Стране Басков.