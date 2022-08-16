Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220816/agentstvo-konkurentsii-gruzii-proverit-tseny-na-toplivo-269506137.html
Агентство конкуренции Грузии проверит цены на топливо
Агентство конкуренции Грузии проверит цены на топливо
В страну в июне-июле поступило подешевевшее топливо и в это же время не было снижения цен на розничном рынке, заявил глава Агентства 16.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-16T21:06+0400
2022-08-16T21:27+0400
грузия
экономика
новости
цены на топливо
агентство конкуренции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433803_7:0:3648:2048_1920x0_80_0_0_cfc0ddd3b3c0ad8ab7df58ff4c9ec360.jpg
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии проверит добросовестность розничных продавцов топлива, заявил глава регулятора Ираклий Леквинадзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил накануне Агентству конкуренции разобраться, почему при укреплении лари не снижаются цены на топливо.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).Ранее компании – владельцы 60% розничного рынка, уже подвергались критике за недобросовестное отношение к ценам, однако санкций для компаний не последовало.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются &gt;&gt;Топливо в Грузию поступает из Румынии, Болгарии, России, Азербайджана и Туркмении. В целом цена на топливо на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265433803_1161:249:3560:2048_1920x0_80_0_0_2160b6c7c9893e20f5fd7e75c055333f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, цены на топливо, агентство конкуренции грузии
грузия, экономика, новости, цены на топливо, агентство конкуренции грузии

Агентство конкуренции Грузии проверит цены на топливо

21:06 16.08.2022 (обновлено: 21:27 16.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В страну в июне-июле поступило подешевевшее топливо и в это же время не было снижения цен на розничном рынке, заявил глава Агентства
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии проверит добросовестность розничных продавцов топлива, заявил глава регулятора Ираклий Леквинадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил накануне Агентству конкуренции разобраться, почему при укреплении лари не снижаются цены на топливо.

"Национальное агентство конкуренции начинает исследование рынка автомобильного топлива. По нашей оценке, в Грузию в июне – июле поступило подешевевшее топливо, и в это же время не было снижения цен на розничном рынке, поэтому наша задача проверить добросовестность таких действий", - сказал Леквинадзе журналистам.

Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).
Ранее компании – владельцы 60% розничного рынка, уже подвергались критике за недобросовестное отношение к ценам, однако санкций для компаний не последовало.
Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются >>
Топливо в Грузию поступает из Румынии, Болгарии, России, Азербайджана и Туркмении. В целом цена на топливо на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0