https://sputnik-georgia.ru/20220816/agentstvo-konkurentsii-gruzii-proverit-tseny-na-toplivo-269506137.html

Агентство конкуренции Грузии проверит цены на топливо

Агентство конкуренции Грузии проверит цены на топливо

В страну в июне-июле поступило подешевевшее топливо и в это же время не было снижения цен на розничном рынке, заявил глава Агентства 16.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-16T21:06+0400

2022-08-16T21:06+0400

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грузия

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цены на топливо

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии проверит добросовестность розничных продавцов топлива, заявил глава регулятора Ираклий Леквинадзе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил накануне Агентству конкуренции разобраться, почему при укреплении лари не снижаются цены на топливо.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего года. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,4 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,5 доллара).Ранее компании – владельцы 60% розничного рынка, уже подвергались критике за недобросовестное отношение к ценам, однако санкций для компаний не последовало.Премьер Грузии: цены на топливо в стране снижаются >>Топливо в Грузию поступает из Румынии, Болгарии, России, Азербайджана и Туркмении. В целом цена на топливо на бензоколонках формируется по сумме сразу нескольких факторов – таможенная цена, акциз, НДС, операционные затраты и наценка.

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грузия, экономика, новости, цены на топливо, агентство конкуренции грузии